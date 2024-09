Mer Lwowa: centrum miasta nigdy nie było tak atakowane

- To straszna tragedia dla Lwowa i dla całej Ukrainy - tak o rosyjskich atakach na to miasto mówił w rozmowie z TVN24 BiS mer Andrij Sadowy. Przekazał, że łącznie na terenie miasta zaatakowano 156 obiektów, w tym szkoły, placówki medyczne i bloki. Dodał, że "ta wojna pokazuje, co może stać się na całym świecie, jeżeli będzie tolerancja dla dyktatury".