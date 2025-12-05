Atak na port w Kraju Krasnodarskim

Okolice portu w Kraju Krasnodarskim Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sztab operacyjny w Kraju Krasnodarskim poinformował na Telegramie, że w wyniku ataku ukraińskiego drona została uszkodzona infrastruktura portu w mieście Tiemriuk.

"Doszło do pożaru. Według danych resortu ds. sytuacji nadzwyczajnych do gaszenia ognia zaangażowano 32 strażaków i osiem jednostek sprzętu. Na miejscu działają służby specjalne i ratunkowe" - napisał po północy sztab operacyjny w Kraju Krasnodarskim.

Źródła w siłach ukraińskich potwierdziły doniesienia o ataku - przekazał Reuters.

Okolice zaatakowanego portu w Kraju Krasnodarskim. Ujęcie z nagrania Źródło: Reuters

Rosyjskie kanały na Telegramie relacjonowały, że celem uderzenia był terminal gazowy. Po ataku miały zapalić się zbiorniki z paliwem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ukraińcy atakują kluczowy port. Kazachstan grozi konsekwencjami

Port w mieście Tiemriuk jest położony na Półwyspie Tamańskim. W lipcu tego roku rosyjskie propagandowe media informowały, że obiekt "zapewnia eksport produktów naftowych w kierunku państw basenu Morza Czarnego i Morza Śródziemnego".

Rosyjskie porty, rafinerie i bazy paliw są celem systematycznych ataków dronów ukraińskich. W listopadzie drony dwukrotnie uderzyły w port w Noworosyjsku w Kraju Krasnodarskim.

OGLĄDAJ: TVN24 HD