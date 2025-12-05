Atak na port w Kraju Krasnodarskim

Sztab operacyjny w Kraju Krasnodarskim poinformował na Telegramie, że w wyniku ataku ukraińskiego drona została uszkodzona infrastruktura portu w mieście Tiemriuk.
"Doszło do pożaru. Według danych resortu ds. sytuacji nadzwyczajnych do gaszenia ognia zaangażowano 32 strażaków i osiem jednostek sprzętu. Na miejscu działają służby specjalne i ratunkowe" - napisał po północy sztab operacyjny w Kraju Krasnodarskim.
Źródła w siłach ukraińskich potwierdziły doniesienia o ataku - przekazał Reuters.
Rosyjskie kanały na Telegramie relacjonowały, że celem uderzenia był terminal gazowy. Po ataku miały zapalić się zbiorniki z paliwem.
Port w mieście Tiemriuk jest położony na Półwyspie Tamańskim. W lipcu tego roku rosyjskie propagandowe media informowały, że obiekt "zapewnia eksport produktów naftowych w kierunku państw basenu Morza Czarnego i Morza Śródziemnego".
Rosyjskie porty, rafinerie i bazy paliw są celem systematycznych ataków dronów ukraińskich. W listopadzie drony dwukrotnie uderzyły w port w Noworosyjsku w Kraju Krasnodarskim.
Autorka/Autor: tas/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters