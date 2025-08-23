Logo strona główna
Świat

Kreml unika tego spotkania. Amerykanie tłumaczą dlaczego

Władimir Putin
Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem
Źródło: TVN24
Kreml nadal sygnalizuje, że prezydent Rosji Władimir Putin nie jest skłonny do natychmiastowego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - wskazał amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną. Dlaczego?

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) wskazał w ostatnim raporcie, że Kreml unika spotkania Putina z Zełenskim ze strachu przed tym, jak wpłynie to na sytuację wewnętrzną w kraju.

ISW przypomniał, że w piątek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji, w którym stwierdził, że obecnie nie ma planów spotkania Putina z Zełenskim, a Putin spotka się, "gdy będzie gotowy plan szczytu". Podkreślił, że obecnie plan ten gotowy nie jest.

OGLĄDAJ: Rozmowa, która "przyniosła zmiany na gorsze". "Jest prezentem dla Rosji"
pc

Rozmowa, która "przyniosła zmiany na gorsze". "Jest prezentem dla Rosji"

Opinia publiczna zaakceptuje tylko pełne zwycięstwo

Zdaniem ISW wywiad Ławrowa miał wyjaśnić zachodnim odbiorcom, dlaczego nie dojdzie do spotkania Putina z Zełenskim w terminie oczekiwanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

W ocenie analityków think tanku Moskwa obawia się, że dwustronne spotkanie Putina z Zełenskim mogłoby podważyć wewnętrzne uzasadnienie Putina dla wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rosyjski niezależny portal Wierstka, powołując się na rozmówców z Kremla, twierdzi, że Putin i jego doradcy obawiają się negatywnych konsekwencji wizerunkowych spotkania z Zełenskim.

Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"

Zdaniem ISW, władze usiłują jednocześnie nie narazić się opinii publicznej, która została uwarunkowana przez propagandę do zaakceptowania jedynie pełnego zwycięstwa Rosji na Ukrainie, oraz odsunąć dalsze sankcje USA, które mogłyby wpłynąć na zdolność Rosji do kontynuowania wysiłków wojennych.

Kreml podważa legalność urzędu

ISW przypomniał, że argument, jakim posługują się rosyjskie władze, by przerzucić winę za brak spotkania na Ukrainę, to domniemany brak legitymacji demokratycznie wybranego rządu Ukrainy. Podczas piątkowego wystąpienia w amerykańskiej telewizji Ławrow zapytał, jak Rosja może spotykać się z osobą "podającą się za przywódcę", fałszywie sugerując, że Zełenski pełni swoją funkcję nielegalnie.

Wcześniej zaś szef rosyjskiego MSZ kwestionował również legalność ukraińskich urzędników i ich uprawnienia do podpisania porozumienia pokojowego z Rosją. Podobne poglądy wyrażali również inni rosyjscy politycy, w tym deputowani zasiadający w komisji spraw zagranicznych i komisji obrony Dumy Państwowej.

(Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

(Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdę

Gabriela Sieczkowska

Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie podważali legalność prezydentury Zełenskiego. Był to element ciągłych wysiłków mających na celu usprawiedliwienie wojny Rosji z Ukrainą i odwrócenie uwagi od odmowy Rosji udziału w negocjacjach.

ISW zwróciło uwagę na jeszcze jedną konsekwencję postawy Moskwy. Odrzucając legalność Zełenskiego, Rosja może po czasie, używając tego samego argumentu, wycofać się z jakiegokolwiek podpisanego w przyszłości porozumienia pokojowego.

OGLĄDAJ: "Pokój z Rosją? To iluzja"
Ukraińskie dzieci w Charkowie

"Pokój z Rosją? To iluzja"

Ukraińskie dzieci w Charkowie
Autorka/Autor: kkop/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SPUTNIK POOL

UkrainaRosjaWojna w UkrainieWładimir PutinWołodymyr ZełenskiKreml
