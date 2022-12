Aleksiej Nawalny oskarża rosyjskie władze o celowe szkodzenie jego zdrowiu

Aleksiej Nawalny, przebywający w kolonii karnej rosyjski opozycjonista, opisał w poniedziałek w mediach społecznościowych, jak władze celowo działają, by zaszkodzić jego zdrowiu. Jednym ze sposobów ma być umieszczanie Nawalnego w karcerze, gdzie ma on ograniczone możliwości poruszania się, przez co pogłębiają się jego problemy z kręgosłupem.

"Zobaczcie jak działa system, kiedy nie można bić człowieka, ale szefostwo rozkazało, żeby on bardzo cierpiał" - napisał Nawalny na Twitterze. "Na przykład ja mam problem z kręgosłupem. To jasne co można zrobić, żeby problem pogorszyć: trzymać mnie w bezruchu tak długo jak to możliwe" - dodał opozycjonista.