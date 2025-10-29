Logo strona główna
Świat

64 osoby zabite w operacji służb w Rio de Janeiro

Akcja służb w Rio de Janeiro
60 osób zabitych podczas operacji służb w Rio de Janeiro
Źródło: Reuters
Co najmniej 64 osoby zginęły w najkrwawszej operacji policyjnej w historii Rio de Janeiro, wymierzonej w jeden z największych gangów na świecie na kilka dni przed rozpoczęciem w mieście globalnych wydarzeń związanych ze szczytem klimatycznym ONZ, znanym jako COP30.

Co najmniej 64 osoby, w tym czterech policjantów, zostały zabite we wtorek podczas dużej operacji przeciw przestępczości zorganizowanej w Rio de Janeiro - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło w rządzie stanu Rio de Janeiro.

Wcześniej gubernator tego stanu Claudio Castro podał na konferencji prasowej, że zginęło dwóch policjantów i "zneutralizowano" 18 przestępców, a także dokonano 56 zatrzymań.

Akcja służb w Rio de Janeiro
Akcja służb w Rio de Janeiro
Źródło: ANTONIO LACERDA/PAP/EPA

Operacja "największa w historii" Rio de Janeiro

Według władz w operacji wymierzonej przeciw handlowi narkotykami uczestniczyło 2500 policjantów. Koncentrowała się ona na fawelach (dzielnicach nędzy) w północnej części Rio, w pobliżu międzynarodowego lotniska.

Castro zaznaczył, że operacja była "największą w historii" stanu Rio de Janeiro. Wykorzystano do jej przeprowadzenia dwa śmigłowce, 32 pojazdy opancerzone i 12 pojazdów taranujących, służących do niszczenia barykad wznoszonych przez handlarzy narkotykami w wąskich uliczkach faweli.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ANTONIO LACERDA/PAP/EPA

BrazyliaRio de Janeiro
