Nie żyje współtwórca wielkich hitów lat 70. Rick Davies miał 81 lat

Rick Davies, współzałożyciel brytyjskiej grupy rockowej Supertramp, zmarł w sobotę 6 września, po trwającej dekadę walce z chorobą - poinformował zespół w oświadczeniu. Wokalista mierzył się ze szpiczakiem mnogim. "Był głosem i klawiszowcem stojącym za najbardziej kultowymi utworami Supertramp, pozostawiając niezatarty ślad w historii muzyki rockowej" - wspominają go członkowie zespołu. Podkreślają, że jego "poruszający głos" i niepowtarzalna gra na Wurlitzerze (pianino elektroniczne - red.), stały się "sercem brzmienia zespołu". Jak dodają, poza sceną był "znany ze swojego ciepła, odporności i oddania żonie Sue, z którą dzielił ponad pięć dekad". Sue Davies była menedżerką zespołu od 1984 roku.

Kim był Rick Davies

Davies urodził się w 1944 roku w Swindon, mieście w południowej Anglii. Jak podaje BBC, od wczesnych lat grał w kilku zespołach, które nie odniosły jednak sukcesu. Swoje wsparcie zaoferował mu holenderski milioner Stanley August Miesegaes, który chciał, by Davies założył swój zespół. W 1969 roku muzyk postanowił znaleźć chętnych do wspólnego grania za pośrednictwem magazynu "Melody Maker". Tak narodził się zespół Supertramp, wspierany finansowo przez Holendra.

Na listy przebojów trafił dopiero trzeci album grupy, "Crime of the Century" z 1974 roku. Największe hity przyniósł jednak album "Breakfast In America", w tym "The Logical Song", czy "Goodbye Stranger", czyniąc z Supertramp wielką gwiazdę. Choć formacja odniosła sukces, złe relacje pomiędzy jego liderami doprowadziły do odejścia z grupy w 1983 roku wokalisty, gitarzysty i klawiszowca Rogera Hodgsona.

Davies kontynuował nagrywanie i występy z resztą zespołu aż do 2015 roku, kiedy to usłyszał diagnozę. Gdy problemy zdrowotne uniemożliwiły mu granie przed wielką publicznością, "z przyjemnością występował z kumplami z rodzinnego miasta jako Ricky and the Rockets" - napisali członkowie zespołu.