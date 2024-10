Regularne rozmowy z Putinem. Media o "sekrecie" Muska

Jak pisze "Wall Street Journal", powołując się na obecnych i byłych oficjeli z USA , Europy i Rosji , potajemne rozmowy najbogatszego człowieka świata z Władimirem Putinem dotyczyły "tematów osobistych, biznesowych i napięć geopolitycznych". Poza rozmowami z Putinem, Musk miał też odbywać "regularne rozmowy z Rosjanami z wysokiego szczebla", w tym z zastępcą szefa administracji prezydenta Rosji, Siergiejem Kirijenko. Kontakty te miały trwać od drugiej połowy 2022 roku do 2024 roku.

Powtarzanie rosyjskiej propagandy

Pod koniec ubiegłego roku Putin miał zwrócić się do Muska, by ten nie aktywował satelitarnej sieci internetowej Starlink nad Tajwanem w ramach przysługi dla chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Firma nie uzyskała pozwolenia na operacje na Tajwanie, choć strona internetowa Starlink mówi o tym, że system "wkrótce" będzie tam dostępny.

Rozmowy Muska z Putinem "utrzymywane w ścisłym sekrecie"

Choć według dziennika, tajne rozmowy Muska z Putinem mają być "utrzymywane w ścisłym sekrecie", o którym nie wie nawet część urzędników Białego Domu, to już w październiku 2022 roku prezes think-tanku Eurasia Group, Ian Bremmer, poinformował, że Musk sam powiedział mu o rozmowie z Putinem, która miała mieć miejsce tuż przed tym, gdy biznesmen zgłosił na Twitterze swój "plan pokojowy" dla Ukrainy. Według relacji Muska, opisanej przez Bremmera, Putin miał twierdzić, że celem Rosji jest utrzymanie rosyjskiej kontroli nad Krymem, uznanie anektowanych terytoriów i "permanentna neutralność" Ukrainy, oraz że są to warunki wstępne do negocjacji pokojowych. Miał też powiedzieć, że jest zainteresowany kontrolą nad regionami zaporoskim i chersońskim tylko jako strefą łączącą Rosję z Krymem.