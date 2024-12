Niekonwencjonalny atak ze strony Rosji może spowodować bardzo istotne szkody - ostrzegł James Appathurai, zastępca Sekretarza Generalnego NATO do spraw innowacji, zagrożeń hybrydowych i cybernetycznych. Dodał, że "sojusz musi ustalić, jaki jest próg jego tolerancji i jaka forma agresji Moskwy powinna spowodować odpowiedź".

Hybrydowe ataki Rosji, których częstotliwość urosła do poziomu "absolutnie nie do zaakceptowania" jeszcze pięć lat temu, sprawiają, że NATO jest "w sytuacji gotowanej żaby" - powiedział w rozmowie ze Sky News zastępca Sekretarza Generalnego NATO do spraw innowacji, zagrożeń hybrydowych i cybernetycznych James Appathurai.