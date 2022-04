Czym jest rakieta Sarmat. Rosjanie testują nowy pocisk, Amerykanie mówią o "rutynowej" próbie

Rakieta Sarmat - czym jest

Jack Watling z brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI) zauważył, że minęło osiem tygodni od początku ataku na Ukrainę, a pozostało mniej niż trzy tygodnie do rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, kiedy to 9 maja na placu Czerwonym rosyjska armia prezentuje nowe uzbrojenie. - Moment testu pokazuje chęć Rosji do zaprezentowania czegoś jako technologicznego osiągnięcia, (…) w czasie, gdy wiele ich technologii nie przyniosło oczekiwanego rezultatu - powiedział.