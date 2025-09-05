Generał Kellogg o "przyjacielu" z Polski

Po spotkaniu Sikorski i Kellogg opublikowali wpisy w mediach społecznościowych Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Szef MSZ Radosław Sikorski od poniedziałku jest w USA. W czwartek na briefingu w ambasadzie RP podsumował swoją dotychczasową aktywność w Waszyngtonie

Sikorski spotkał się też z wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa ds. Ukrainy generałem Keithem Kelloggiem. Jednym z głównych tematów rozmowy była wojna w Ukrainie.

Kellogg i Sikorki po rozmowach opublikowali wpisy w mediach społecznościowych.

Szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się z generałem Keithem Kelloggiem, a także z szefami komisji spraw zagranicznych i wywiadu Izby Reprezentantów. W piątek ma pojawić się na rozmowach w Pentagonie i Białym Domu.

W czwartek wieczorem szef polskiej dyplomacji opublikował zdjęcie ze spotkania z Kelloggiem i napisał: "Dobrze Cię znowu widzieć, generale". Zamieścił też nagranie, na którym widać jego serdeczne powitanie z generałem. "Jedność Stanów Zjednoczonych i Europy w sprawie Ukrainy jest absolutnie niezbędna. Generale Kellogg, dziękuję za te słowa" - napisał Sikorski.

Dobrze Cię znowu widzieć @generalkellogg



Great to see you again @generalkellogg pic.twitter.com/Y2fsxkaqyy — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 4, 2025 Rozwiń

Wpis Sikorskiego udostępnił dalej Kellogg. "Wspaniale spotkać się z moim przyjacielem, ministrem spraw zagranicznych Polski Radkiem Sikorskim" - napisał generał. Dodał, że podczas spotkania dyskutowali o wojnie Rosji z Ukrainą i trwających wysiłkach na rzecz jej zakończenia, a także "wyjątkowo pozytywnej roli, jaką Polska odgrywa w bezpieczeństwie europejskim".

Great to be with my friend, Polish Foreign Minister Radek Sikorski @radeksikorski , as we discussed today the Russia-Ukraine War and the ongoing efforts to end it plus the exceptionally positive role Poland is playing in European security. https://t.co/BFe8FSAjAS — Keith Kellogg (@generalkellogg) September 5, 2025 Rozwiń

Sikorski: Trump wciąż się waha

Generał Kellogg miał rozmawiać z Sikorskim m.in. o przebiegu rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z przywódcami państw "koalicji chętnych", w tym premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według Białego Domu, Trump miał naciskać na państwa europejskie, by przestały kupować rosyjską ropę naftową i gaz, a także by wywarły presję na Chiny. Pytany o to Sikorski odparł, że cieszy się z tej deklaracji prezydenta USA.

- Mam nadzieję, że usłyszeli ją liderzy w Budapeszcie i w Bratysławie. Natomiast zdziwiła mnie obecność przedstawicieli tych krajów w Pekinie wśród grupy autokracji, która konkuruje z naszym światem wolności. Mam nadzieję, że Węgry skorzystają z tego, co od dawna już mówi Komisja Europejska: że tę Europę można dostarczyć z kierunku południowego. Że Węgry nie muszą finansować wojny Putina - mówił Sikorski podczas czwartkowego briefingu w ambasadzie RP w Waszyngtonie.

- A odwrotnie, mogłyby wreszcie odblokować pieniądze z Europejskiego Funduszu Pokoju na modernizację europejskich armii, w tym na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Więc mam nadzieję, że ten apel prezydenta Trumpa zostanie zrealizowany - dodał.

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona o wizycie Radosława Sikorskiego w Waszyngtonie Źródło: TVN24

Sikorski stwierdził jednak, że prezydent Trump "wciąż się waha, jak długo tolerować impertynencje Putina". - Mamy nadzieję, że wczorajsze rozmowy pana prezydenta Nawrockiego, dzisiejsze rozmowy premiera Tuska i także moje rozmowy doprowadzą wreszcie do nałożenia sankcji na Rosję i na wyposażenie Ukrainy w sprzęt dalekiego zasięgu, tak jakby mogła dokończyć tę pracę eliminowania rosyjskich rafinerii, dzięki którym armia rosyjska może funkcjonować - powiedział.

