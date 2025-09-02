Sikorski i Rubio wręczyli Nagrodę imienia Lecha Wałęsy

Rubio: rząd w Polsce to niezwykły sojusznik Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Dzisiaj mam wielki zaszczyt wręczyć tę nagrodę osobie niezwykłej, której odwaga, odporność i poświęcenie sprawiła, że jest symbolem wolności i godności na Kubie i poza jej granicami - Berta Soler Fernandez - powiedział Sikorski.

Berta Soler Fernandez to kubańska dysydentka, stoi na czele ruchu "Damy w Bieli", grupy pierwotnie złożonej z żon i krewnych więźniów politycznych, które protestowały w ich imieniu. Aktywistka nie mogła sama odebrać nagrody, w jej imieniu zrobiła to inna przedstawicielka tej organizacji. - Z uwagi na ucisk, jakiemu poddawana jest w swojej ojczyźnie, nie mogła wziąć udziału w tej uroczystości - doprecyzował Sikorski.

Nagroda przyznawana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Została ustanowiona w 2014 roku, ale po 2015 roku jej przyznawanie zostało zawieszone. Ponownie jest przyznawana od 2024 roku.

Rubio: rząd w Polsce to niezwykły sojusznik

- Nasza inspiracja płynie od osób takich jak Berta Soler - mówił sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Mówił, że "łatwiej jest krytykować reżim, tak jak wielu z nas, w mediach społecznościowych czy w komunikatach prasowych". - Dużo trudniej jest osobiście stawić czoło reżimowi, represjom (...) Ta nagroda jest wyrazem szacunku dla jej czynów - dodał.

- Jestem bardzo wdzięczny, że zostałem zaproszony na tę ceremonię. Wasz rząd w Polsce to niezwykły sojusznik na rzecz wolności. Oczywiście są inne kraje, które wyzwoliły się z jarzma tyranii, ale nie ma żadnego kraju na całym świecie, który był bardziej pomocny, bardziej sprzymierzony z nami niż Polska - powiedział, po czym otrzymał brawa publiczności.

- Spośród wszystkich krajów na świecie, które przeszły przez tyranię komunizmu, tymi, którzy z pewnością nie zapomnieli, co było potrzebne, by go pokonać, którzy podnieśli głos, podjęli działania, by wspierać tych, którzy chcą go pokonać, są nasi sojusznicy i przyjaciele z Polski. Dziękujemy, jesteśmy wam wszystkim bardzo wdzięczni - oświadczył sekretarz stanu.

Przed ogłoszeniem laureatki nagrody odbyło się spotkanie szefów polskiej i amerykańskiej dyplomacji. Sikorski wręczył Rubio plakat Solidarności "W samo południe" podpisany przez prezydenta Lecha Wałęsę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD