Sikorski reaguje na zapowiedź Orbana. "Ciekaw byłbym wyników"

Radosław Sikorski odniósł się do zapowiedzi szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana w sprawie referendum, dotyczącego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. "Ciekaw byłbym wyników referendum w UE w sprawie członkostwa orbanowskich Węgier" - napisał szef polskiej dyplomacji na platformie X.

Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział w czwartek, że zainicjuje na Węgrzech referendum dotyczące przystąpienia Ukrainy do UE . - Mamy tak zwany schemat konsultacji narodowych, z których regularnie korzystamy do zbierania opinii, więc użyjemy ich właśnie teraz - oznajmił.

Węgierskie konsultacje narodowe polegają na wysyłaniu do wszystkich uprawnionych do głosowania Węgrów listów, w których znajdują się pytania na dany temat. Nie są one prawnie wiążące, ale władze w Budapeszcie korzystają z nich, by konsolidować obywateli wokół różnych aspektów polityki rządu. Opozycja i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego uważają konsultacje za narzędzie propagandowe.