Świat Radosław Sikorski: Polka przetrzymywana w Libii uwolniona Mikołaj Stępień |

Radosław Sikorski rozmawia z uwolnioną panią Laurą Źródło wideo: X/@sikorskiradek Źródło zdj. gł.: Radosław Sikorski/X

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Polka przetrzymywana w Libii uwolniona. Wylądowała w Stambule cała i zdrowa, i jest pod opieką konsula. To efekt wielotygodniowej pracy zespołu Ministerstwa Spraw Zagranicznych" - przekazał w środę wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Ponowił również apel o stosowanie się do ostrzeżeń resortu dla podróżujących, zaznaczając, że "Libia to nadal niebezpieczny kraj".

Polka przetrzymywana w Libii uwolniona. Wylądowała w Stambule cała i zdrowa i jest pod opieką konsula.

🤝 To efekt wielotygodniowej pracy zespołu @MSZ_RP. Dziękuję też naszym sojusznikom, partnerom z UE i instytucjom libijskim.

Przypominam - Libia to nadal niebezpieczny kraj.… — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 24, 2026 Rozwiń

Sikorski o uwolnieniu aktywistki: cieszę się, że ta historia ma swój happy end

Niedługo później Sikorski opublikował kolejny wpis, w którym zamieścił nagranie rozmowy z uwolnioną obywatelką naszego kraju oraz polskim wicekonsulem w Turcji. Pani Laura podziękowała służbom konsularnym za pomoc i wysiłek włożony w przeprowadzenie operacji.

"Cieszę się, że ta historia ma swój happy end. Zawsze robimy, co w naszej mocy, aby zapewnić obywatelom i obywatelkom bezpieczeństwo. Ale nie zawsze działamy w sprzyjających warunkach i nie nad wszystkim mamy kontrolę" - czytamy we wpisie Sikorskiego.

Rozmawiałem przed chwilą z Panią Laurą. Dziękuję naszym i zaprzyjaźnionym służbom konsularnym i raz jeszcze proszę - stosujcie się do zaleceń @MSZ_RP.

Cieszę się, że ta historia ma swój happy end. Zawsze robimy, co w naszej mocy, aby zapewnić obywatelom i obywatelkom… pic.twitter.com/6FY4v6pRn8 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 24, 2026 Rozwiń

Polka zatrzymana w Libii już wolna. "To efekt międzynarodowych nacisków"

O uwolnieniu Polki, uczestniczki Globalnego Konwoju Lądowego Sumud z pomocą dla Strefy Gazy, i o tym, że wylądowała ona już na lotnisku w Stambule, poinformował wcześniej w środę PAP rzecznik propalestyńskiej inicjatywy Global Sumud Polska Rafał Piotrowski. Mówił on, że według jego wiedzy Polka "czuje się dobrze i jest zdeterminowana, by działać dalej na rzecz Palestyny".

Uwolnienie aktywistów Globalnego Konwoju Lądowego Sumud, z pomocą dla Strefy Gazy, jest - zdaniem Piotrowskiego - wynikiem skoordynowanej interwencji i międzynarodowych nacisków ze strony zarówno dyplomatów, jak i organizacji społecznych.

We wtorek agencja prasowa władz wschodniej Libii, nieuznawanych na arenie międzynarodowej, opublikowała oświadczenie o planowanym zwolnieniu wszystkich 10 członków konwoju humanitarnego - obywateli USA, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Argentyny, Tunezji i Polski. Tego samego dnia profil Global Sumud Flotilla na platformie X podał, że pierwsi z grona zatrzymanych - Tunezyjczyk, dwoje Włochów i Urugwajczyk z włoskim paszportem – bezpiecznie dotarli do Tunisu.

17 maja Piotrowski przekazał, że polska uczestniczka Globalnego Konwoju Lądowego Sumud została zatrzymana w Syrcie na północy Libii przez siły samozwańczego przywódcy wschodniej części tego kraju, gen. Chalify Haftara i umieszczona w lokalnych koszarach policji w fatalnych warunkach. Od tamtej pory, po interwencji włoskich dyplomatów, warunki poprawiły się. Polskie MSZ informowało o monitorowaniu sytuacji i działaniach na rzecz uwolnienia polskiej obywatelki.

OGLĄDAJ: "Wygranym może być Iran. To katastrofa". Co zmusiło Trumpa do ustępstw? Zobacz cały materiał