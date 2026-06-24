Radosław Sikorski: Polka przetrzymywana w Libii uwolniona
"Polka przetrzymywana w Libii uwolniona. Wylądowała w Stambule cała i zdrowa, i jest pod opieką konsula. To efekt wielotygodniowej pracy zespołu Ministerstwa Spraw Zagranicznych" - przekazał w środę wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
Ponowił również apel o stosowanie się do ostrzeżeń resortu dla podróżujących, zaznaczając, że "Libia to nadal niebezpieczny kraj".
Sikorski o uwolnieniu aktywistki: cieszę się, że ta historia ma swój happy end
Niedługo później Sikorski opublikował kolejny wpis, w którym zamieścił nagranie rozmowy z uwolnioną obywatelką naszego kraju oraz polskim wicekonsulem w Turcji. Pani Laura podziękowała służbom konsularnym za pomoc i wysiłek włożony w przeprowadzenie operacji.
"Cieszę się, że ta historia ma swój happy end. Zawsze robimy, co w naszej mocy, aby zapewnić obywatelom i obywatelkom bezpieczeństwo. Ale nie zawsze działamy w sprzyjających warunkach i nie nad wszystkim mamy kontrolę" - czytamy we wpisie Sikorskiego.
Polka zatrzymana w Libii już wolna. "To efekt międzynarodowych nacisków"
O uwolnieniu Polki, uczestniczki Globalnego Konwoju Lądowego Sumud z pomocą dla Strefy Gazy, i o tym, że wylądowała ona już na lotnisku w Stambule, poinformował wcześniej w środę PAP rzecznik propalestyńskiej inicjatywy Global Sumud Polska Rafał Piotrowski. Mówił on, że według jego wiedzy Polka "czuje się dobrze i jest zdeterminowana, by działać dalej na rzecz Palestyny".
Uwolnienie aktywistów Globalnego Konwoju Lądowego Sumud, z pomocą dla Strefy Gazy, jest - zdaniem Piotrowskiego - wynikiem skoordynowanej interwencji i międzynarodowych nacisków ze strony zarówno dyplomatów, jak i organizacji społecznych.
We wtorek agencja prasowa władz wschodniej Libii, nieuznawanych na arenie międzynarodowej, opublikowała oświadczenie o planowanym zwolnieniu wszystkich 10 członków konwoju humanitarnego - obywateli USA, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Argentyny, Tunezji i Polski. Tego samego dnia profil Global Sumud Flotilla na platformie X podał, że pierwsi z grona zatrzymanych - Tunezyjczyk, dwoje Włochów i Urugwajczyk z włoskim paszportem – bezpiecznie dotarli do Tunisu.
17 maja Piotrowski przekazał, że polska uczestniczka Globalnego Konwoju Lądowego Sumud została zatrzymana w Syrcie na północy Libii przez siły samozwańczego przywódcy wschodniej części tego kraju, gen. Chalify Haftara i umieszczona w lokalnych koszarach policji w fatalnych warunkach. Od tamtej pory, po interwencji włoskich dyplomatów, warunki poprawiły się. Polskie MSZ informowało o monitorowaniu sytuacji i działaniach na rzecz uwolnienia polskiej obywatelki.