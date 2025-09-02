Logo strona główna
Putin gra "odwrotnie do tego, co deklarował". Ze strony USA "wszystkie opcje na stole"

Władimir Putin
Trump o zdjęciu z Putinem: to ładne zdjęcie
Źródło: TVN24
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1286 dni temu. - Władimir Putin postępuje odwrotnie od tego, co deklarował na Alasce i wobec tego w tym tygodniu będziemy uważnie rozważać nasze opcje - powiedział sekretarz skarbu USA Scott Bessent w wywiadzie dla telewizji Fox News. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny w Ukrainie.

> Premier Słowacji Robert Fico przekazał, że w tym tygodniu podczas wizyty w Chinach spotka się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Fico zapowiedział, że po powrocie uda się na wschód Słowacji, aby "w piątek odbyć spotkanie dwustronne z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim".

> Kiedy Ukraina za rok będzie obchodzić Dzień Niepodległości wszyscy mamy nadzieję, że będziemy świętować w czasie pokoju, a nie wojny – powiedział brytyjski minister obrony John Healey. Zapowiedział też między innymi wprowadzenie kolejnych sankcji wobec Rosji.

> W czwartek w Paryżu odbędzie się spotkanie tak zwanej koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Według agencji AFP w rozmowach weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

> Władimir Putin postępuje odwrotnie od tego, co deklarował na Alasce i wobec tego w tym tygodniu będziemy uważnie rozważać nasze opcje - zadeklarował sekretarz skarbu USA Scott Bessent w wywiadzie dla telewizji Fox News. Zapowiedział, że wszystkie opcje są na stole.

Władimir Putin
Władimir Putin
Źródło: SPUTNIK POOL

> W szkołach średnich w Szwecji od tego roku szkolnego będą prowadzone zajęcia poświęcone roli NATO i obronności. W ramach koncepcji "obrony totalnej" ludność cywilna Szwecji ma wiedzieć, co robić w przypadku wybuchu wojny.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił zamiar zakupienia przed zimą większej liczby systemów obrony przeciwlotniczej dla ochrony infrastruktury energetycznej przed atakami Rosji – poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SPUTNIK POOL

UkrainaRosjaWojna w Ukrainie
