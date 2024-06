"Putin boi się latać". Media: pierwszy taki przypadek

Władimir Putin zaczął latać we własnym kraju w asyście myśliwca - napisał niezależny rosyjski portal Agientstwo. Powołuje się między innymi na relacje mieszkańców Jakucji, którą przywódca odwiedził po drodze do Korei Północnej.

Władimir Putin przyleciał do Jakucji we wtorek, w drodze do Korei Północnej. Mieszkańcy tego miasta na publikowanych w portalach społecznościowych nagraniach i zdjęciach zarejestrowali co najmniej jeden myśliwiec towarzyszący samolotowi rządowemu z prezydentem na pokładzie - przekazał w tym dniu portal Agientstwo. Rosyjski analityk wojskowy Jan Matwiejew wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami tego serwisu, że na wideo i zdjęciach widnieje myśliwiec Su-30.