Pierwszy zgon z powodu ptasiej grypy w USA

Departament Zdrowia stanu Luizjana przekazał w poniedziałek, że odnotowano tam pierwszy w USA zgon z powodu zakażenia ptasią grypą. Wiadomo, że zmarły pacjent trafił do szpitala 18 grudnia, po tym, jak zaraził się wirusem H5N1. Do zakażenia doszło po kontakcie z hodowanymi przez niego ptakami oraz dzikim ptactwem.

Jak przekazano, zmarły miał powyżej 65 lat i cierpiał również na inne choroby. Urząd podkreślił, że dochodzenie nie wykazało, by pacjent zaraził się od innego człowieka. Jak zaznaczono, był to jedyny wykryty przypadek H5N1 u człowieka w Luizjanie. "Choć obecne ryzyko dla zdrowia publicznego pozostaje na niskim poziomie, osoby które pracują z ptakami, drobiem lub krowami, albo mają z nimi rekreacyjny kontakt, są narażone w wyższym stopniu" - przypomniał Departament Zdrowia stanu Luizjana. Jak zaznaczył urząd, najlepszym sposobem ochrony jest unikanie źródeł zakażenia.

Ptasia grypa w USA i na świecie

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) przekazało, że od 2024 roku do dziś wykryto w USA 66 przypadków zakażenia wirusem H5N1. Od 2023 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła ponad 950 przypadków tej choroby na całym świecie. We wtorek rzeczniczka WHO Margaret Harris także potwierdziła, że ryzyko dla ludzi związane z ptasią grypą pozostaje obecnie na niskim poziomie.