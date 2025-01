Nowy de facto syryjski przywódca Ahmed al-Szara nie podał ręki na powitanie minister spraw zagranicznych Niemiec Annalenie Baerbock. Dłoń wyciągnął natomiast do ministra francuskiego Jeana Noela Barrota. Tę dysproporcję zauważyły media.

Szefowie dyplomacji Francji i Niemiec , Jean Noel Barrot i Annalena Baerbock , przybyli w piątek do stolicy Syrii , Damaszku, gdzie spotkali się z nowym de facto syryjskim przywódcą Ahmedem al-Szarą. To pierwsza wizyta ministrów spraw zagranicznych państw zachodnich w Syrii po odsunięciu od władzy Baszara al-Asada.

Kiedy ministrowie Francji i Niemiec wchodzili na spotkanie z al-Szarą, syryjski przywódca wyciągnął rękę na powitanie do Barrota, aby uścisnąć mu dłoń na powitanie, ale nie podał następnie dłoni Baerbock, co zarejestrowały kamery.

"Europa nie będzie sponsorem nowych struktur islamistycznych"

Barrot podczas spotkania zaapelował do nowego rządu Syrii o znalezienie "politycznego rozwiązania" w konflikcie z Kurdami, którzy kontrolują dużą część na północnym wschodzie kraju. - Musimy znaleźć rozwiązanie polityczne z sojusznikami Francji, Kurdami, aby w pełni włączyć ich do tego procesu politycznego, który rozpoczyna się dzisiaj – powiedział francuski minister. Wezwał także do zniszczenia zapasów broni chemicznej, zgromadzonych przez reżim Asada. - W suwerennej i bezpiecznej Syrii nie ma miejsce na rozprzestrzenianie i rozprowadzanie broni masowego rażenia, broni chemicznej zbrodniczego reżimu Baszara Al-Asada – oświadczył szef francuskiej dyplomacji.