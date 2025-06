Przywódca Iranu "zrzekł się części władzy"

Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei podczas spotkania z ambasadorem Iranu w Libanie Źródło: Reuters

Duchowy i polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei przekazał znaczną część swoich uprawnień Radzie Najwyższej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - podał portal Iran Intenational.

Ajatollah Ali Chamenei Źródło: khamenei.ir

Portal przypomniał, że premier Izraela Benjamin Netanjahu nie wykluczył w poniedziałek w wywiadzie dla telewizji ABC News ataku na Chameneia i podkreślił, że taki ruch "nie eskalowałby konfliktu, ale go zakończył".

W niedzielę Iran International poinformował, że Chamenei ukrył się w podziemnym bunkrze w Lavizan, na północny wschód od Teheranu. Prawdopodobnie są z nim wszyscy członkowie jego rodziny.

Trump: wiemy, gdzie Chamenei się ukrywa

We wtorek prezydent USA Donald Trump powiedział, że wie, gdzie przebywa Chamenei. "Dokładnie wiemy, gdzie tak zwany najwyższy lider się ukrywa. Jest on łatwym celem, ale jest tam bezpieczny. Nie zamierzamy go likwidować (zabijać!), przynajmniej na razie" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Irański portal podkreślił, że decyzja Chameneia o zrzeknięciu się części swojej władzy pokazuje, że Republika Islamska przygotowała się na sytuacje nadzwyczajne. Przekazanie uprawnień Radzie Najwyższej Gwardii Rewolucyjnej może być środkiem zapobiegawczym, aby zarządzanie wojną nie zostało przerwane, jeśli Chamenei zostanie zabity.

