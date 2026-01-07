Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Przysięgę pomógł napisać ChatGPT. Sąd unieważnił małżeństwo

Małżeństwa w Polsce
ChatGPT i piosenki. Jest decyzja sądu w sprawie OpenAI
Źródło: Reuters
Holenderski sąd uznał małżeństwo za nieważne, ponieważ odczytana podczas ceremonii ślubnej przysięga nie spełniała wymogów prawnych. Tekst był przygotowany z użyciem ChataGPT.

Podczas ślubu w kwietniu 2025 r. mężczyzna został zapytany: "Czy obiecujesz, że dziś, jutro i we wszystkie nadchodzące dni będziesz stał u boku (zanonimizowane imię kobiety), by razem się śmiać, razem wzrastać i kochać się bez względu na to, co przyniesie życie?". Jego narzeczona miała wersję pytania z frazą: "(...) by nadal się wspierać, droczyć, trzymać się razem, także gdy życie stanie się trudne?".

Następnie para została ogłoszona "nie tylko mężem i żoną, ale przede wszystkim zespołem, zwariowaną parą, miłością i domem dla siebie nawzajem".

Zdaniem sądu w Zwolle taka formuła - jak się okazało, napisana z użyciem ChataGPT - nie zawierała wymaganego przez kodeks cywilny oświadczenia, że państwo młodzi zobowiązują się do wypełniania wszystkich obowiązków wynikających z małżeństwa. W związku z tym przysięga została uznana za niezgodną z prawem, a akt małżeństwa za nieważny.

Rzuciła narzeczonego i poślubiła chłopaka wygenerowanego przez AI

Rzuciła narzeczonego i poślubiła chłopaka wygenerowanego przez AI

"Rośnie mi konkurencja w tej materii. Martwię się fundamentalnym pytaniem"

"Rośnie mi konkurencja w tej materii. Martwię się fundamentalnym pytaniem"

Polska
Sąd odrzucił wniosek niedoszłego małżeństwa

Para, której ślub został unieważniony przez sąd, mówi o poważnych konsekwencjach emocjonalnych całej sprawy. Data ślubu miała dla nich duże znaczenie.

Jak podkreślają niedoszli małżonkowie, nie ponoszą odpowiedzialności za błąd formalny. Zwracają uwagę, że podczas ceremonii prowadzonej przez tak zwanego urzędnika "na jeden dzień" obecny był również zawodowy urzędnik stanu cywilnego z gminy Zwolle, który nie wskazał, że treść przysięgi jest niezgodna z prawem. Urzędnik "na jeden dzień" to osoba spoza administracji, której - na wniosek pary młodej - gmina jednorazowo udziela upoważnienia do poprowadzenia ceremonii ślubnej, przy zachowaniu ustawowych wymogów prawa.

Para zwróciła się do sądu z wnioskiem o zachowanie pierwotnej daty ślubu lub jej administracyjne uznanie jako obowiązującej. Sąd nie uwzględnił jednak tej prośby, podkreślając, że mimo zrozumienia dla sytuacji emocjonalnej małżonków. nie może odstąpić od obowiązujących przepisów.

pc

Technologia wchodzi nam do łóżek? "Gdzieś ta granica powinna być postawiona"

pc
Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Holandia Sztuczna inteligencja małżeństwa AI
