Niespłacane długi dystryktu Dosemealti w prowincji Antalya na południu Turcji spowodowały, że we wtorek do siedziby jego władz weszli przedstawiciele wierzycieli. Jak informują tureckie media, asystowali im przy tym funkcjonariusze policji i komornicy. Do zajęcia majątku lokalnych władz doszło w związku z nieopłaceniem świadczeń, jakie na rzecz samorządu w przeszłości wykonała jedna z lokalnych firm - informują tureckie media.

Interwencja zakończyła się wyniesieniem wyposażenia urzędu, załadowaniem go na ciężarówkę i przewiezieniem do magazynu. Po zakończeniu działań w mediach zaczęły krążyć zdjęcia burmistrza Menderesa Dala stojącego pośrodku opustoszałego gabinetu. Zabrano z niego niemal wszystko: biurko, krzesła, sofy, fotel do masażu, komodę, żyrandol, telewizor, komputer, a nawet fotel, na którym burmistrz na co dzień pracował.