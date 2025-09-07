Przerwy w dostępie do internetu. "Ciąg awarii kabli podmorskich"

Co uszkodziło kable na dnie Bałtyku? "Nie wiemy jeszcze, czy to sabotaż" (21.11.2024 r.) Źródło: Artur Molęda/Fakty TVN

Agencja AP podała, że podmorskie kable telekomunikacyjne mogły zostać zaatakowane przez jemeńskich rebeliantów Huti, chcących wywrzeć w ten sposób presję na Izrael. Zajdyckie ugrupowanie domaga się od premiera Benjamina Netanjahu zakończenia inwazji na Strefę Gazy. Huti deklarowali do tej pory, że nie atakują podmorskich kabli telekomunikacyjnych.

Naprawy mogą trwać tygodniami

Firma Microsoft przekazała na swojej stronie internetowej, że Bliski Wschód "może doświadczać zwiększonych opóźnień z powodu awarii światłowodów na Morzu Czerwonym".

Z kolei monitorująca dostęp do internetu organizacja NetBlocks poinformowała o "ciągu awarii kabli podmorskich na Morzu Czerwonym" i "obniżeniu jakości połączenia w wielu krajach", w tym w Indiach i Pakistanie. Do awarii miało dojść w pobliżu miasta Dżudda w Arabii Saudyjskiej.

Podmorskie kable mogą być uszkadzane przez kotwice spuszczane przez statki - odnotowuje AP. Naprawy mogą trwać tygodniami, bo długo trwa odnalezienie dokładnego miejsca uszkodzenia.

Od listopada 2023 roku do grudnia 2024 roku Huti przeprowadzili ataki rakietowe i dronowe na ponad 100 statków w regionie. W ostrzale przeprowadzonym w sierpniu przez Izrael zginęło kilku przywódców politycznych grupy, w tym premier rebelianckiego rządu Ahmed al-Rahawi i kilku ministrów.

