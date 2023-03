Wołodymyr Zełeński: Rosja to państwo-zło. Stanie się przykładem klęski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał Rosję "synonimem terroru", który "stanie się przykładem klęski". W wieczornym sobotnim przemówieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych zaznaczył, że kraj najeźdźców dąży do "zniszczenia życia i starcia z powierzchni wszystkiego, co ludzkie". Ukraiński przywódca zapewnił, że wierzy w "sprawiedliwą karę za terror".

"Rakiety i artyleria, drony i moździerze – państwo-zło używa różnej broni, ale w jednym celu: zniszczenia życia i starcia z powierzchni ziemi wszystkiego, co ludzkie. Ruiny, odłamki, leje po pociskach w ziemi – oto autoportret Rosji , który rysuje ona tam, gdzie nie ma Rosji i gdzie króluje normalne życie" – oznajmił prezydent w przemówieniu zamieszczonym w sieciach społecznościowych.

"Rosja stanie się przykładem klęski"

Zełenski przypomniał, że w sobotę siły rosyjskie ostrzelały Chersoń na południu kraju, zabijając troje ludzi, którzy szli do sklepu po zakupy, a w Zaporożu rakieta trafiła w obiekt infrastruktury miejskiej. W przygranicznych rejonach – dodał - siły rosyjskie ostrzelały wioski, by zastraszyć ludzi i zmusić ich do wyjazdu.