Eksperci ONZ: kilkaset "udokumentowanych przypadków tortur" na Białorusi, w tym wykorzystywania seksualnego

Eksperci otrzymali raporty o 450 udokumentowanych przypadkach tortur i złego traktowania osób zatrzymanych w czasie protestów na Białorusi - przekazało we wtorek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR). W komunikacie podkreślono, że kraj ten "musi pociągnąć sprawców do odpowiedzialności". Także Amnesty International oceniła, że białoruskie władze "nie podjęły żadnych kroków, aby wyjaśnić naruszenia praw człowieka na ogromną skalę".

Eksperci ONZ apelują do białoruskich władz

Eksperci, których ustalenia przytoczyło we wtorek na swej stronie internetowej Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR), wezwali Białoruś do zaprzestania tortur wobec osób zatrzymanych podczas protestów oraz postawienia przed sądem funkcjonariuszy milicji, podejrzanych o poniżanie i bicie manifestantów.

W komunikacie eksperci wezwali także białoruskie władze do pełnego przestrzegania podstawowych procedur przy zatrzymaniach: natychmiastowego zgłaszania tego faktu, przyznawania nadzoru sądowego nad zatrzymaniem i powiadamiania członków rodziny, jeśli dana osoba zostanie pozbawiona wolności.

450 udokumentowanych przypadków tortur

Niektóre z zatrzymywanych w protestach osób uznawane były za zaginione, ponieważ bliscy nie mieli żadnych informacji o miejscu ich pobytu po zatrzymaniu, nie przekazywano też informacji o ich stanie zdrowia. Biuro komisarza ONZ podkreśliło, że większość z tych osób została odnaleziona, ale "niepokojący jest fakt, że miejsce pobytu i stan zdrowia co najmniej sześciu osób są nieznane ich bliskim".

Doniesienia o przemocy wobec kobiet i dzieci

W komunikacie poinformowano, iż "eksperci otrzymali również doniesienia o przemocy wobec kobiet i dzieci, w tym o wykorzystywaniu seksualnym i gwałcie gumowymi pałkami". "Państwo musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zapobiegać wszelkim formom wykorzystywania, w tym przemocy wobec kobiet" - podkreślono.

Zaznaczono, że "wśród około 6700 osób zatrzymanych w ostatnich tygodniach za korzystanie z prawa do pokojowych zgromadzeń są dziennikarze i przechodnie, którzy zostali arbitralnie aresztowani i pospiesznie skazani". Zauważono też, że w sobotę białoruski rząd "cofnął akredytację 17 dziennikarzom pracującym dla zagranicznych mediów".

Eksperci zaapelowali do białoruskich władz o "niezwłoczne uwolnienie wszystkich osób uczestniczących w pokojowych zgromadzeniach", podkreślając, że "nikt nie powinien być karany za pokojowy udział w demonstracji". Uznano, że oprócz pełnych i bezstronnych dochodzeń w tej sprawie, Białoruś "musi pociągnąć sprawców do odpowiedzialności i zapewnić odszkodowanie ofiarom i ich rodzinom".

Amnesty International: protestowali nadzwyczaj pokojowo

Podobne stanowisko w sprawie zatrzymań demonstrantów na Białorusi wyraziła we wtorek Amnesty International. Wezwała władze tego kraju "do natychmiastowego zaprzestania użycia przemocy przez policję oraz do wyjaśnienia rażących, masowych naruszeń praw człowieka w ostatnich trzech tygodniach, kiedy protesty przeciwko brutalności policji i rządów prezydenta Alaksandra Łukaszenki przybierają na sile".