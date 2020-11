Strzały ostrzegawcze, gaz łzawiący, rośnie liczba zatrzymanych. "Dziady przeciwko terrorowi"

Tysiące osób bierze udział w Mińsku w marszu "Dziady przeciwko terrorowi" - podają niezależne białoruskie media. Informują, że milicja oddała kilka strzałów w powietrze, by rozproszyć tłum. Niedziela jest 85. dniem protestów na Białorusi przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki. Obrońcy praw człowieka informują o ponad 120 zatrzymanych.

Marsz na Kuropaty

Następnie podała, że część protestujących dotarła do uroczyska. "Ludzie przeszli przez przejście podziemne pod obwodnicą. Później jednak zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. Milicja rozpędzała protestujących, ścigała ich po polu w pobliżu Kuropat minibusami" - relacjonowało Radio Swoboda.

Niezależny białoruski portal TUT.by napisał, że do położonego w lesie miejsca kaźni ofiar represji stalinowskich - według różnych szacunków - zdołało się dostać od pięciuset do kilku tysięcy protestujących. Składają kwiaty pod krzyżami i zapalają świece" - poinformował.

"Protestujący, którzy dotarli do Kuropat, przeszli do głównego pomnika przez żywy korytarz, który ludzie utworzyli po obu stronach szlaku, stojąc ramię w ramię i unosząc historyczne flagi narodowe" - podało Radia Swoboda.

Część protestujących dotarła do uroczyska Kuropaty TUT.by

85. dzień protestów

Strzały ostrzegawcze

Radio Swoboda podało w niedzielę, że oddziały milicji OMON w Mińsku zaczęły zatrzymywać ludzi już na początku marszu. Potwierdziły się także doniesienia niezależnych mediów, że funkcjonariusze oddali w powietrze strzały ostrzegawcze, by rozproszyć tłum. Informację podała rosyjska agencja RIA Nowosti, powołując się na służbę prasową milicji w Mińsku, która twierdziła, że działania te podjęto, by "nie dopuścić do łamania prawa".