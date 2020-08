Na Litwie komentują groźby Łukaszenki. Próba zastraszenia "obliczona na rozbicie jedności państw sąsiednich"

Próba zastraszenia "obliczona na rozbicie jedności państw sąsiednich"

Zdaniem litewskiego politologa Ramunasa Vilpiszuskasa zapowiedzi Łukaszenki dotyczące nałożenia sankcji na Litwę i Polskę są jedynie próbą zastraszenia, "prawdopodobnie obliczoną na rozbicie jedności państw sąsiednich". Łukaszenka "przede wszystkim chce sprowokować dyskusję na Litwie i w innych krajach w nadziei na rozbicie jedności państw bałtyckich i Polski w stosunku do tego, co dzieje się na Białorusi, oraz stworzenie (sytuacji) konkurowania o przewozy białoruskich ładunków przez ich porty" - cytuje politologa BNS.

Algis Latakas wskazuje jednak, że gdyby do Kłajpedy, nazywanej nieoficjalnie portem Białorusi, przestał trafiać transport z tego kraju, "to byłaby to duża strata". Rocznie Białoruś eksportuje przez Kłajpedę około 15 milionów ton towarów, co stanowi około 30 procent przeładunku portu.