Protesty kobiet w Kabulu. Media: talibowie użyli gazu łzawiącego i paralizatorów

Talibski urzędnik o "próbie spowodowania problemów"

"Co z liczbą kobiet? 20 czy 30? Większość kobiet jest zadowolona. CNN chce, aby Amerykanie ponownie zaatakowali Afganistan, ale myślę, że nigdy nie popełnią tego błędu. Porażka biliona dolarów, jak to nazywają" - podał na Twitterze Jalal, odnosząc się do publikacji stacji amerykańskiej dotyczącej manifestacji Afganek. CNN przypomniała, że "w odważnym publicznym sprzeciwie wobec rządów grupy talibów, aktywistki zorganizowały w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej trzy niewielkie demonstracje w całym kraju".