Trump o NATO: to niedorzeczne, żebyśmy podążali tą jednostronną ścieżką
"To niedorzeczne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką, skoro ta relacja nie jest obopólna. Nie było ich przy nas (nie wsparli nas - red.)!" - napisał Donald Trump w piątek po godzinie 5 czasu polskiego na swojej platformie Truth Social.
Zamieszczona we wpisie grafika, opatrzona dużym napisem "NATO", ukazuje - jak się wydaje - wydatki na obronność pięciu członków Sojuszu. Według grafiki USA wydają 999 miliardów dolarów, około 11 razy więcej niż kolejne państwo w tym zestawieniu, Wielka Brytania (90,5 miliarda dolarów). Wydatki Francji sięgają 66,5 miliarda dolarów, Włoch - 48,8 miliarda dolarów, a Polski - 44,3 miliarda dolarów.
W ostatnich miesiącach prezydent USA wielokrotnie powtarzał, że jest zawiedziony sojusznikami z NATO, ponieważ - jak twierdził - nie udzielili oni USA wystarczającego wsparcia w wojnie z Iranem.
Trump: wydajemy najwięcej i nie mamy żadnych korzyści
We wcześniejszym wpisie Trump napisał, że "USA wydają na NATO więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj, zdecydowanie najwięcej, by je chronić, nie odnosząc z tego żadnych korzyści". Podając kwoty wydawane na obronę poszczególnych państw, wymienił też Polskę wraz z kwotą 44,3 miliarda dolarów.
Dane, na które powołał się Trump, to szacunkowe wydatki na obronność krajów Sojuszu pochodzące z zestawień NATO. Sekretarz generalny organizacji Mark Rutte poinformował w opublikowanym wiosną rocznym raporcie, że europejskie kraje NATO i Kanada zwiększyły w 2025 roku wydatki na obronę o 20 procent w porównaniu z rokiem poprzednim w ujęciu realnym. Wydatki Polski wyniosły 4,3 procent PKB, najwięcej wśród państw NATO.