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Świat

Trump o NATO: to niedorzeczne, żebyśmy podążali tą jednostronną ścieżką

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Donald Trump
Woroch: NATO nie może być rozwiązane słowem Trumpa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Prezydent USA Donald Trump ocenił - odnosząc się do NATO - że "niedorzecznym" jest podążanie przez Stany Zjednoczone "tą jednostronną ścieżką". Skrytykował Sojuszników, a za pomocą dodanej do wpisu grafiki przekonywał, że jego kraj przeznacza na obronność wielokrotnie więcej niż inne państwa.

"To niedorzeczne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką, skoro ta relacja nie jest obopólna. Nie było ich przy nas (nie wsparli nas - red.)!" - napisał Donald Trump w piątek po godzinie 5 czasu polskiego na swojej platformie Truth Social.

Wpis prezydenta USA Donalda Trumpa
Wpis prezydenta USA Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: Donald J. Trump/Truth

Zamieszczona we wpisie grafika, opatrzona dużym napisem "NATO", ukazuje - jak się wydaje - wydatki na obronność pięciu członków Sojuszu. Według grafiki USA wydają 999 miliardów dolarów, około 11 razy więcej niż kolejne państwo w tym zestawieniu, Wielka Brytania (90,5 miliarda dolarów). Wydatki Francji sięgają 66,5 miliarda dolarów, Włoch - 48,8 miliarda dolarów, a Polski - 44,3 miliarda dolarów.

W ostatnich miesiącach prezydent USA wielokrotnie powtarzał, że jest zawiedziony sojusznikami z NATO, ponieważ - jak twierdził - nie udzielili oni USA wystarczającego wsparcia w wojnie z Iranem.

Trump: wydajemy najwięcej i nie mamy żadnych korzyści

We wcześniejszym wpisie Trump napisał, że "USA wydają na NATO więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj, zdecydowanie najwięcej, by je chronić, nie odnosząc z tego żadnych korzyści". Podając kwoty wydawane na obronę poszczególnych państw, wymienił też Polskę wraz z kwotą 44,3 miliarda dolarów.

Dane, na które powołał się Trump, to szacunkowe wydatki na obronność krajów Sojuszu pochodzące z zestawień NATO. Sekretarz generalny organizacji Mark Rutte poinformował w opublikowanym wiosną rocznym raporcie, że europejskie kraje NATO i Kanada zwiększyły w 2025 roku wydatki na obronę o 20 procent w porównaniu z rokiem poprzednim w ujęciu realnym. Wydatki Polski wyniosły 4,3 procent PKB, najwięcej wśród państw NATO.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpUSANATOobronność
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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