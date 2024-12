Erdogan "przyjacielem", Putin "uczciwym partnerem". Świat według Orbana

Szef węgierskiego rządu uważa, że jego kraj zajmuje istotną pozycję na geopolitycznej mapie Europy i świata. "Celem polityki zagranicznej zdrowo myślącego kraju jest gromadzenie przyjaciół. Na świecie powinno być jak najwięcej krajów zainteresowanych sukcesem Węgrów" - wskazał Orban. Jednocześnie odniósł się do zwycięstwa w amerykańskich wyborach prezydenckich Donalda Trumpa , który w ocenie premiera bardzo lubi Węgry .

Na łamach gazety Orban przekonuje, że Budapeszt może pochwalić się dobrymi relacjami również z innymi światowymi liderami: "Chiński lider (Xi Jinping – red.) odwiedził dwa kraje Unii Europejskiej, Francję i nas. Naszym przyjacielem jest prezydent Turcji, naszym uczciwym partnerem jest prezydent Rosji, a naszym dobrym przyjacielem jest premier Izraela". Zdaniem węgierskiego premiera kluczowe jest takie zarządzanie tymi relacjami, by przynosiły one Budapesztowi jak największe korzyści.

"Mamy plan"

Z kolei ze zwycięstwem Donalda Trumpa premier Orban wiąże nadzieje w odniesieniu do zmiany układu sił w Unii Europejskiej. "Od 1990 r., po upadku komunizmu, w świecie zachodnim toczy się nowy rodzaj walki politycznej. Liberałowie budują międzynarodowy ład światowy i postępowy porządek świata, podczas gdy przeciwni im patrioci nalegają na porządek świata zorganizowany w oparciu o narody" - wyjaśnił szef węgierskiego rządu. Jednocześnie dodał, że dzięki zwycięstwu Trumpa europejscy patrioci otrzymali szansę na zmianę swojego losu. Jednak aby to było możliwe, konieczne jest według niego połączenie sił partii narodowych z całej Wspólnoty. "Mamy plan, jak nawiązać współpracę z europejskimi konserwatystami i chcemy dać do zrozumienia członkom Europejskiej Partii Ludowej, że prawdziwe prawo i tradycja chadecji są po stronie patriotów, a nie po ich" - zaznaczył Orban.