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Świat

Premier Norwegii o incydencie z samolotem Wołodymyra Zełenskiego

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Samolot prezydenta Ukrainy (08.09.2026)
Prezydent Ukrainy przyleciał do Oslo (08.09.2026)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo we wtorek wieczorem - przekazał premier Norwegii Jonas Gahr Stoere w publicznej telewizji NRK. Zełenski przyleciał do Norwegii na pogrzeb króla Haralda V.

Stoere poinformował w wywiadzie dla NRK, że do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas startu samolotu ukraińskiego prezydenta z Mołdawii.

- Jego samolot został niemal trafiony przez drona, kiedy maszyna startowała z Mołdawii. To rzeczywistość, w której Zełenski na co dzień funkcjonuje - stwierdził premier.

Samolot prezydenta Ukrainy w Oslo (08.09.2026)
Samolot prezydenta Ukrainy w Oslo (08.09.2026)
Źródło zdjęcia: Reuters

Stoltenberg: Zełenski przyznał, że miał problemy z wydostaniem się z Kiszyniowa

O problemach podczas wylotu Zełenskiego mówił również norweski minister finansów Jens Stoltenberg, który uczestniczył we wtorkowym spotkaniu z ukraińskim prezydentem. Jak przekazał NRK, Zełenski opowiedział wówczas członkom norweskiego rządu o zdarzeniu.

- Przylot prezydenta Ukrainy był wczoraj opóźniony. Miały pojawić się pewne zagrożenia dla samolotu. Sam Zełenski przyznał, że miał problemy z wydostaniem się z Kiszyniowa - powiedział NRK Stoltenberg.

Oświadczenie rzecznika mołdawskiego rządu

Rzecznik mołdawskiego rządu poinformował w środę, że wylot z samolotu z Zełenskim na pokładzie został opóźniony po tym, jak władze zamknęły przestrzeń powietrzną kraju w związku z alarmem dotyczącym drona.

W wydanym oświadczeniu rzecznik przekazał, że maszyna otrzymała zgodę na start, gdy potwierdzono, że rosyjski dron spadł na terytorium Mołdawii.

Zełenski przybył do Oslo z Mołdawii we wtorek wieczorem. Spotkał się z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej. W środę uczestniczył w państwowym pogrzebie zmarłego 28 sierpnia króla Haralda V.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaNorwegiaMołdawia
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