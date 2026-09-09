Świat Premier Norwegii o incydencie z samolotem Wołodymyra Zełenskiego Oprac. Justyna Sochacka |

Prezydent Ukrainy przyleciał do Oslo (08.09.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Stoere poinformował w wywiadzie dla NRK, że do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas startu samolotu ukraińskiego prezydenta z Mołdawii.

- Jego samolot został niemal trafiony przez drona, kiedy maszyna startowała z Mołdawii. To rzeczywistość, w której Zełenski na co dzień funkcjonuje - stwierdził premier.

Samolot prezydenta Ukrainy w Oslo (08.09.2026) Źródło zdjęcia: Reuters

Stoltenberg: Zełenski przyznał, że miał problemy z wydostaniem się z Kiszyniowa

O problemach podczas wylotu Zełenskiego mówił również norweski minister finansów Jens Stoltenberg, który uczestniczył we wtorkowym spotkaniu z ukraińskim prezydentem. Jak przekazał NRK, Zełenski opowiedział wówczas członkom norweskiego rządu o zdarzeniu.

- Przylot prezydenta Ukrainy był wczoraj opóźniony. Miały pojawić się pewne zagrożenia dla samolotu. Sam Zełenski przyznał, że miał problemy z wydostaniem się z Kiszyniowa - powiedział NRK Stoltenberg.

Oświadczenie rzecznika mołdawskiego rządu

Rzecznik mołdawskiego rządu poinformował w środę, że wylot z samolotu z Zełenskim na pokładzie został opóźniony po tym, jak władze zamknęły przestrzeń powietrzną kraju w związku z alarmem dotyczącym drona.

W wydanym oświadczeniu rzecznik przekazał, że maszyna otrzymała zgodę na start, gdy potwierdzono, że rosyjski dron spadł na terytorium Mołdawii.

Zełenski przybył do Oslo z Mołdawii we wtorek wieczorem. Spotkał się z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej. W środę uczestniczył w państwowym pogrzebie zmarłego 28 sierpnia króla Haralda V.