Premier Japonii podał się do dymisji

Niecały rok po objęciu urzędu premier Japonii Shigeru Ishiba podał się w niedzielę do dymisji. Od objęcia władzy jesienią zeszłego roku sformowana przez niego koalicja straciła większość w obu izbach parlamentu.

Ishiba poinformował na konferencji prasowej, że polecił swojej Partii Liberalno-Demokratycznej, która rządziła Japonią przez prawie cały okres powojenny, przeprowadzenie nadzwyczajnych wyborów na stanowisko przewodniczącego, dodając, że będzie pełnił swoje obowiązki do czasu wyboru następcy.

Reuters za powód decyzji Ishiby podał chęć utrzymania jedności w jego ugrupowaniu - Partii Liberalno-Demokratycznej. Premier musiał ostatnimi czasy mierzyć się z krytyką ze strony prawego skrzydła ugrupowania.

Ishiba negocjował umowy z USA

Jak wskazuje Reuters, Ishiba od kilku miesięcy był krytykowany w partii, ale nie rezygnował, tylko dopracowywał szczegóły porozumienia handlowego ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł, które osłabiły kluczowy japoński przemysł motoryzacyjny.

Japonia, w zamian za niższe cła na kluczowy dla gospodarki sektor, zobowiązała się do zainwestowania 550 mld dolarów w USA.

Opowiadał się za niezależnością od USA

68-letni Ishiba, który nim stanął na czele rządu, pięciokrotnie aspirował do objęcia tego stanowiska, w swojej prawie 40-letniej karierze politycznej zajmował się głównie kwestiami bezpieczeństwa i odrodzeniem japońskich społeczności wiejskich.

Uważany za eksperta w dziedzinie polityki obronnej, proponował azjatycką wersję NATO i sojusz bezpieczeństwa między Japonią a USA na równiejszych zasadach. Opowiadał się za bardziej asertywną polityką zagraniczną i większym niezależnością od USA.

Od 2002 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego Agencji Obrony w gabinecie premiera Junichiro Koizumiego. Następnie w latach 2007-2008 był ministrem obrony, później przez rok pełnił funkcję ministra rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, a w latach 2014-2016 był szefem resortu odpowiedzialnego za rewitalizację obszarów wiejskich.

Obawy związane z niepewną sytuacją polityczną doprowadziły w zeszłym tygodniu do wyprzedaży japońskiego jena i japońskich obligacji skarbowych.

Shinjiro Koizumi, polityk, który zyskał rozgłos jako minister rolnictwa w gabinecie Ishiby, którego zadaniem jest ograniczenie rosnących cen, jest kolejnym możliwym następcą - wskazała agencja Reutera. Ale ponieważ partia nie ma większości w żadnej z izb, nie ma gwarancji, że przewodniczący LDP zostanie nowym premierem.

