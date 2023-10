Premier Izraela: to będzie długa i trudna wojna

Benjamin Netanjahu powiedział podczas sobotniej konferencji prasowej, że drugi etap wojny z Hamasem rozpoczął się w piątek wieczorem wraz z wejściem większej liczby sił lądowych do Strefy Gazy. Cele wojenne Izraela są jasne – "zniszczenie zdolności militarnych i politycznych Hamasu; i powrót zakładników do domu" - oświadczył premier Izraela.

"To pilna wiadomość dla mieszkańców Gazy" - czytamy we wpisie Sił Obronnych Izraela w serwisie X (dawniej Twitter). Do wpisu jest dołączone nagranie z wypowiedzią rzecznika izraelskiej armii Daniela Hagariego. - Dla waszego bezpośredniego bezpieczeństwa wzywamy wszystkich mieszkańców północnej Gazy i miasta Gaza do tymczasowego przeniesienia się na południe - powiedział Hagari.