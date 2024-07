Pedro Sanchez wezwany na przesłuchanie

Sama Begona Gomez stawiła się w związku ze sprawą przed sądem w piątek. Za radą prawników kobieta odmówiła jednak odpowiedzi na pytania. Dotąd publicznie nie odniosła się do treści zarzutów. Jej obrońcy utrzymują, że są one "bezpodstawne". Podobnego zdania jest Pedro Sanchez. Hiszpański premier przekonuje, że stanowią one próbę doprowadzenia do dymisji rządu. Za tą stać ma "skrajnie prawicowa" organizacja Manos Limpias, która złożyła doniesienie w sprawie Gomez.