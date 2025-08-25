Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Premier Francji zwróci się do parlamentu o wotum zaufania

Francois Bayrou
Francois Bayrou na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Premier Francois Bayrou zwróci się do parlamentu o wotum zaufania. Wcześniej szef rządu zapowiadał konieczność walki z długiem publicznym i cięcia budżetowe. Skrajnie prawicowe i lewicowe ugrupowania deklarują, że nie udzielą poparcia gabinetowi Bayrou.

Premier Francji Francois Bayrou poinformował w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej, że poprosił prezydenta Emmanuela Macrona o zwołanie nadzwyczajnej sesji parlamentu 8 września, "na której rząd zostanie pociągnięty do odpowiedzialności".

Bayrou odwoła się do artykułu 49 ustęp 1 konstytucji Francji, który głosi, że premier stawia przed Zgromadzeniem Narodowym wniosek o udzielenie rządowi wotum zaufania w związku z programem rządu lub ewentualnie w związku z deklaracją dotyczącą ogólnej polityki.

Szef rządu przedstawi parlamentarzystom założenia planu oszczędności budżetowych - podkreśla francuski dziennik "Le Monde". Nie rozstrzyga to jeszcze kwestii głosowania nad wotum zaufania, co regulują kolejne ustępy.

Jeśli rząd nie uzyska wotum zaufania, gabinet Bayrou upadnie. Premier przekonywał jednak, że "czasami w życiu tylko przemyślane podjęcie ryzyka pozwala uniknąć czegoś gorszego".

Francois Bayrou
Francois Bayrou
Źródło: TERESA SUAREZ/EPA/PAP

Kto zagłosuje przeciwko Bayrou?

Po zapowiedzi zwrócenia się o wotum zaufania jeden z głównych polityków skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona (LFI) Manuel Bompard oznajmił na portalach społecznościowych, że deputowani jego ugrupowania "zagłosują 8 września za tym, by rząd upadł".

Podobną deklarację złożyła szefowa skrajnej prawicy. Marine Le Pen napisała na X, że Zjednoczenie Narodowe "zagłosuje przeciwko wotum zaufania". Liderka opowiedziała się za rozwiązaniem Zgromadzenia Narodowego, co oznaczałoby nowe wybory parlamentarne.

Przeciwko rządowi zamierza też głosować popierająca Zjednoczenie Narodowe grupa posłów prawicy kierowana przez Erica Ciottiego, a po lewej stronie - Komunistyczna Partia Francji (PCF). Do odwołania rządu niezbędnych jest 287 głosów. Z podliczenia liczby miejsc w parlamencie wynika, że rząd mógłby upaść, gdyby Partia Socjalistyczna dołączyła do głosów skrajnej lewicy, Ekologów, PCF i skrajnej prawicy.

Walka z długiem publicznym

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier Francji mówił także o walce z długiem publicznym i konieczności cięć budżetowych.

Bayrou zapowiedział, że w trakcie nadzwyczajnej sesji parlamentu będzie zabiegał o zaufanie parlamentarzystów, by zgodzili się "w sprawie powagi sytuacji" (dotyczącej finansów państwa), a później zorganizuje debatę na temat działań oszczędnościowych w projekcie budżetu na 2026 rok. Premier zapewnił, że wszystkie te działania - które przedstawił w lipcu - mogą być tematem dyskusji, w tym niepopularna propozycja skasowania dwóch dni wolnych.

W pierwszej części wystąpienia szef rządu ostrzegał, że z powodu rosnącego długu publicznego zagrożona jest suwerenność i niezależność kraju, a Francja znalazła się w niepokojącym i decydującym momencie. W połowie lipca premier zaproponował działania oszczędnościowe, które pozwoliłyby w budżecie na przyszły rok znaleźć oszczędności sięgające 44 miliardów euro. Opozycja wyraziła sprzeciw i żądała zmiany tego projektu. Oczekiwano, że partie opozycyjne najwcześniej jesienią, a najpóźniej podczas obrad nad budżetem, zgłoszą wotum nieufności wobec rządu. Taki krok zapowiedziała LFI.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/kab

Źródło: PAP, Le Monde

Źródło zdjęcia głównego: TERESA SUAREZ/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Francois BayrouFrancja
Czytaj także:
imageTitle
Wielka sensacja w Nowym Jorku. Mistrzyni Australian Open już za burtą
EUROSPORT
Atak na taksówkarza w Krakowie
Poszukiwania nożownika po ataku na taksówkarza. Znaleziono zwłoki
Kraków
Gmach Pentagonu
Departament wojny w USA? Trump: musimy do tego wrócić
Świat
imageTitle
Polki biją się w pierś po fatalnym secie. "Nie byłyśmy na to przygotowane"
EUROSPORT
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska
Kaczyński przestrzega Konfederację
Polska
Szymon Hołownia na sali plenarnej Sejmu
Wiadomo, kiedy przesłuchanie Hołowni w sprawie "zamachu stanu"
Polska
Nocna sprzedaż alkoholu
Trzecia dzielnica przeciwko zakazowi sprzedaży alkoholu nocą
WARSZAWA
imageTitle
Mocne otwarcie Majchrzaka w Nowym Jorku
RELACJA
imageTitle
Ruchy w Legii. Jednego pomocnika żegna, drugiego wita
EUROSPORT
W wypadku ranny został 16-latek (zdj. ilustracyjne)
16-latek na skuterze wjechał w traktor
WARSZAWA
Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Hydrolog: kopalnie piasku obniżają koryto Wisły, potrzeba działań "na wczoraj"
WARSZAWA
imageTitle
Lider grał do końca. Najlepszy beniaminek XXI wieku
EUROSPORT
Piotr Zgorzelski
Rozmowy z "liberalną częścią Konfederacji". Zgorzelski tłumaczy swoje słowa
Polska
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
"To będzie kolosalny i natychmiastowy cios"
BIZNES
shutterstock_2377544639
Siły zbrojne "muszą być przygotowane". "To nasze suwerenne prawo"
Polska
Kropka
Zgorzelski: Nawrocki ma do wykonania dwa proste zadania
Polska
Francja. Śmigłowiec wpadł do stawu podczas próby nabrania wody do gaszenia pożaru
Śmigłowiec straży pożarnej runął do wody
Świat
Powodzie w południowym Jemenie
Lało przez dwa dni. "Wszędzie zniszczone samochody, zalane domy"
METEO
Karol Nawrocki - Paweł Szefernaker - Zbigniew Bogucki
"Tak nie działa odpowiedzialny prezydent"
Polska
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
"Ktoś bezczelnie porzucił nielegalne odpady na naszej drodze"
WARSZAWA
Starlinki na niebie
Ukraina reaguje na weto Nawrockiego. Konsultacje z Polską w sprawie opłaty
BIZNES
imageTitle
Padły data i godzina. Kiedy Urban ogłosi powołania
EUROSPORT
49-latek przez lata miał znęcać się nad matką
Rzucił telefonem, wyważył drzwi. Matka wyznała, że znęca się nad nią od lat
WARSZAWA
ING Bank Śląski
Ponad 18 milionów złotych kary. Bank zamierza zaskarżyć decyzję
BIZNES
Benjamin Netanjahu
Zbombardowali szpital, zabili 20 osób. Netanjahu o "tragicznym wypadku"
Świat
imageTitle
Nieoczekiwany problem na US Open. "Największa wada tego turnieju"
EUROSPORT
TAK JEST
Obraźliwe słowa posłanki PiS. "Pani naprawdę to powiedziała?"
Polska
Noc, deszczowo
Nocą miejscami przydadzą się parasole
METEO
Pijani rodzice mieli pod opieką miesięczne dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Z pieczy zastępczej zniknęło dziecko i nastoletnia matka. Poszukiwania odwołane
Katowice
Krzysztof Gawkowski
Szef prezydenckiej kancelarii odpowiada wicepremierowi
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica