Dzień potrójnych wyborów. Premier Belgii we łzach

Premier Belgii Alexander De Croo ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska. To konsekwencja rozczarowujących wyników, jakie w odbywających się w niedzielę potrójnych wyborach zdobyło jego ugrupowanie. Belgowie bowiem głosowali tego dnia na szczeblu europejskim, federalnym i regionalnym. - To był szczególnie trudny wieczór. Przegraliśmy te wybory - przyznał De Croo.

Belgowie 9 czerwca wybierali członków aż siedmiu różnych parlamentów. Głosowania odbyły się na szczeblu europejskim, federalnym i regionalnym . Jak wskazywali komentatorzy, w tej wyjątkowej sytuacji to nie wybory do PE wydają się najważniejsze, ale głosowanie federalne.

Zapłakany premier

Premier Belgii Alexander De Croo podczas wieczoru wyborczego zapowiedział swoją rezygnację ze stanowiska po rozczarowujących wynikach głosowania. Ze łzami w oczach powiedział, że to był "szczególnie trudny wieczór". - Przegraliśmy te wybory - przyznał, dodając, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za porażkę.

Co dalej z przyszłością Belgi po wyborach federalnych

Dlaczego dla Belgii tak istotne jest głosowanie w wyborach powszechnych? Wszystko dlatego, że przyszłość kraju może być zagrożona we Flandrii, na flamandzkiej północy. Aby móc rządzić i wybrać premiera, partie flamandzkie i francuskojęzyczne musiałyby utworzyć koalicję na szczeblu federalnym.

Interes Flamandzki chce niepodległości Flandrii, co oznaczałoby koniec Belgii w kształcie, jaki dzisiaj znamy.

N-VA i Vlaams Belang nie są częścią obecnej siedmiopartyjnej koalicji rządzącej. Do tej pory rządzące partie pozostawały wierne umowie, by trzymać VB z dala od koalicji rządzącej. Jednak ta skrajna prawica zaczęła wywierać już przed wyborami na inne ugrupowania presję, by zrobiły jej miejsce przy stole.