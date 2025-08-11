Pilot zemdlał podczas lotu

Samoloty Ryanaira. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do niecodziennego zdarzenia, jak przekazała lizbońska telewizja SIC, doszło w kokpicie samolotu linii Ryanair. W czasie niedzielnego lotu z Barcelony do Porto jeden z pilotów zemdlał. Drugiemu z nich udało się bezpiecznie doprowadzić maszynę do lądowania.

Omdlenie prowadzącego maszynę, która wylądowała na lotnisku im. Sa Carneiro w Porto, potwierdziły władze portugalskiego pogotowia ratunkowego (INEM).

Pilot odmówił umieszczenia w szpitalu

Pogotowie sprecyzowało, że na lotnisku w Porto dwie ekipy ratunkowe udzieliły mężczyźnie pomocy medycznej. Jak dodano, odmówił on jednak umieszczenia go w szpitalu.

INEM przekazał, że pomimo omdlenia pilota rejs z Barcelony do Porto zakończył się o spodziewanej porze. Według ustaleń mediów pilota udało się ocucić jeszcze przed podejściem maszyny do lądowania.

OGLĄDAJ: TVN24 HD