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Świat

Portugalia. Pijany kierowca wjechał w grupę ludzi. Wśród nich był obywatel Polski

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Portugalia. Pijany kierowca potrącił 12 osób, w tym obywatela Polski
Źródło wideo: ENEX
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Pijany kierowca potrącił kilkanaście osób w portugalskim kurorcie w Albufeirze. Wśród poszkodowanych jest obywatel Polski.

Według żandarmerii do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 3 nad ranem na jednym z deptaków portugalskiego kurortu wypełnionego turystami. Pomimo polecenia zatrzymania pojazdu, kierowca ruszył autem doprowadzając do potrącenia 12 osób, z których "jedna odniosła poważne obrażenia". Ranni zostali przetransportowani do szpitali w Portimao i Faro.

Zranienie obywatela Polski potwierdziła konsul RP w Lizbonie Monika Kubik dodając, że "polskie służby konsularne pozostają w tej sprawie w kontakcie z miejscową żandarmerią". 

Kierowca został zatrzymany

Sprawcę wypadku, obywatela Portugalii, w którego krwi stwierdzono 1,29 promila alkoholu, ujęto po pościgu nieopodal plaży Oura. Działają tam popularne w Albufeirze bary oraz restauracje. - Kierowca w wieku 35 lat został zatrzymany pod zarzutem napaści ze skutkiem ciężkim, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz niebezpiecznej jazdy - przekazała żandarmeria.

Wśród poszkodowanych jest dwóch funkcjonariuszy żandarmerii. Jeden z nich, według świadków, oddał strzały do uciekającego auta. - W trakcie ucieczki pojazd zderzył się z innym samochodem, po czym pijany kierowca próbował uciekać pieszo. Ostatecznie został zatrzymany przez funkcjonariuszy - podsumował oficer prasowy portugalskiej żandarmerii.

Według burmistrza Albufeiry Rui Cristiny, cytowanego przez lokalne media, ujęty kierowca nie posiada prawa jazdy.

Źródło: Google Maps
Źródło: PAP
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Tagi:
Portugalia
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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