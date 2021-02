Nominacje do Pokojowej Nagrody Nobla. Jest kandydatura z Polski

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" znalazło się w gronie nominowanych do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. Jak podał Reuters, powołując się na informacje zebrane od norweskich parlamentarzystów, nominowani są też: rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, aktywistka działająca na rzecz klimatu Greta Thunberg oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i jej program COVAX, który ma zapewnić sprawiedliwy dostęp do szczepionek przeciw COVID-19.