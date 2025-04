Dlaczego Trump i Zełenski nie usiedli obok siebie

Relacja Macieja Worocha o tym, jak usadzono przywódców na pogrzebie Franciszka Źródło: TVN24

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump nie zostali usadzeni obok siebie na pogrzebie Franciszka, choć przyjęto porządek alfabetyczny, a nazwy ich państw zaczynają się w języku angielskim na literę "U". Wszystko dlatego, że Watykan postanowił przyjąć nazwy z języka francuskiego. Jak relacjonował w TVN24 Maciej Woroch, "w tej kwestii Watykan wspiął się na wyżyny".

Kluczowe fakty: Na pogrzeb Franciszka przybyli przywódcy kilkudziesięciu państw, w tym USA i Ukrainy.

Portal "Euronews" zauważa, że "obecna sytuacja geopolityczna wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na organizację miejsc siedzących dla 170 międzynarodowych delegacji.

W sobotę o godz. 10:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. Wśród gości jest około 50 przywódców państw i 10 koronowanych głów państw. Do Watykanu przyjechali m.in. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski.

Jak mówił na antenie TVN24 Maciej Woroch, "w tej kwestii Watykan wspiął się na wyżyny", rozsadzając daleko od siebie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. - Ukraina i Stany Zjednoczone (oba zaczynające się w jęz. angielskim na literę "U") powinny zajmować miejsca w miarę blisko siebie, ale w przypadku dzisiejszych uroczystości postanowiono, że owszem, goście będą usadzani alfabetycznie ze względu na kraje, z których pochodzą, ale po francuskich nazwach tych krajów - mówił.

- To oznacza, że Donald Trump znalazł się o wiele bliżej ołtarza, bo po francusku Stany Zjednoczone zaczynają się na "E" (États-Unis - red.), zaś prezydent Ukrainy będzie o wiele dalej, podobnie jak kilku innych ważnych przywódców, gdybyśmy stosowali angielskie nazewnictwo - dodał. - To też oznacza, że w miarę blisko Donald Trump będzie miał do Emmanuela Macrona. Być może będzie chciał z nim zamienić parę słów - powiedział Woroch.

"Euronews" zauważało, że francuski porządek powinien pozwolić na uniknięcie dyplomatycznych kłopotów. Stosując włoskie nazewnictwo Trump i Zełenski także siedzieliby bardzo blisko siebie. Od francuskiego porządku zastosowano jednak wyjątki - prezydent Argentyny, ojczyzny Franciszka, Javier Milei oraz premier Włoch Giorgia Meloni zostali usadzeni w pierwszym rzędzie.

Spotkanie Trump-Zełenski

Woroch relacjonował, że jeszcze na pokładzie Air Force One Trump powiedział, że "byłoby oznaką braku szacunku odbywać spotkania, gdy jest się na pogrzebie papieża". Po wylądowaniu napisał jednak w mediach społecznościowych, że będzie rozmawiał z wieloma osobami, a jego współpracownicy zasugerowali, że rozmowy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będą mogły się odbyć.

Tuż po godz. 10:00 pojawiła się informacja, że obaj prezydenci spotkali się w Rzymie.

