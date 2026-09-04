Świat Podróż wysłanników Donalda Trumpa pod znakiem zapytania. Steve Witkoff "zaczął się bać" Oprac. Justyna Sochacka |

Atak na siedzibę SBU w Kijowie (04.09.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: SPUTNIK POOL

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Kyiv Independent, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, napisał, że Steve Witkoff i Jared Kushner planowali odwiedzić stolice Rosji i Ukrainy w dniach 5-6 września, ale Witkoff "zaczął się bać". Miało to wywołać dyskusję na temat alternatywnych planów.

"Rosjanie nie chcą, żeby (wysłannicy USA) przyjechali tutaj, do Kijowa, a Witkoff zawsze jest wyczulony na nastroje Rosjan. Mówią im tam, że jest niebezpiecznie" - powiedziała cytowana przez Kyiv Independent osoba zaznajomiona ze sprawą.

Jared Kushner i Steve Witkoff Źródło zdjęcia: SPUTNIK POOL

Informacja pojawiła się dzień po tym, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że liczy na spotkanie z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa w najbliższych dniach w Kijowie. Dodał, że wysłannicy Waszyngtonu mają przeprowadzić rozmowy w Moskwie i w ukraińskiej stolicy.

Fala rosyjskich ataków na Kijów

Kijów zmaga się z nieustanną falą rosyjskich ataków z użyciem dronów odrzutowych. W piątek rano Rosja przeprowadziła kolejny atak dronowy na stolicę Ukrainy, uszkadzając magazyny i powodując pożar.

W piątek po południu Zełenski poinformował, że rosyjski dron uderzył w gabinet pełniącego obowiązki szefa SBU w centrum Kijowa. Dodał, że w chwili ataku nie było go na miejscu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rosyjski dron uderzył w główną siedzibę SBU

Wcześniej USA zwróciły się do Ukrainy z prośbą o nieatakowanie Moskwy 25 sierpnia, podczas wizyty w Rosji dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a. Nie wiadomo, czy administracja Trumpa wystosowałaby podobną prośbę, gdyby jej wysłannicy przebywali w Kijowie.

To byłaby pierwsza wizyta Witkoffa i Kushnera w Ukrainie

Byłaby to pierwsza wizyta amerykańskich negocjatorów w Ukrainie. Obaj wysłannicy wielokrotnie udawali się natomiast do Moskwy, gdzie spotykali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

- Jesteśmy gotowi na spotkanie z nimi w Ukrainie - zapowiedział Zełenski. - To bardzo ważne. Ważne jest, aby Stany Zjednoczone pozostały aktywne - dodał.

Rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę trwają. Do wizyty może dojść w najbliższą niedzielę, 6 września - poinformowała w piątek agencja Reutersa, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie.

Witkoff i Kushner mieli odwiedzić Ukrainę po raz pierwszy wcześniej, w sierpniu, jednak wizyta została przełożona - rzekomo dlatego, że prezydent USA chciał, aby dyplomaci pozostali dostępni ze względu na nierozwiązany konflikt z Iranem.