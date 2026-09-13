Po wyborach w Szwecji. Prognoza wskazuje wynik na żyletki
Według analizy publicznej stacji telewizyjnej SVT rządzący w Szwecji blok centrolewicowy ma minimalnie wygrać niedzielne wybory. Prognoza wskazuje, że Partia Robotnicza-Socjaldemokraci, Partia Lewicy, Partia Centrum oraz Partia Ochrony Środowiska-Zielni otrzymują 175 mandatów.
Rządząca do tej pory centroprawicowa koalicja Umiarkowanej Partii Koalicyjnej premiera Ulfa Kristerssona, Chrześcijańscy Demokraci oraz Liberałowie, a także skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci mogą liczyć na 174 mandaty.
Badanie bazuje na zliczonych pierwszych głosach, które przy pomocy zaawansowanego algorytmu przewidują ostateczny wynik.
Reakcje polityków
Premier Szwecji Ulf Kristersson oświadczył po opublikowaniu wstępnych sondażowych rezultatów niedzielnych wyborów, że "nie znamy jeszcze ostatecznych wyników" głosowania. - Kwestia, jaki rząd będzie kierował Szwecją w nadchodzących latach, pozostaje otwarta - powiedział Kristersson.
Przewodnicząca socjaldemokratów Magdalena Andersson wyraziła już gotowość rozpoczęcia rozmów na temat utworzenia koalicji rządowej.
Wyniki wyborów w Szwecji. Exit poll
Z kolei z sondażu exit poll dla telewizji SVT wynika, że Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza wygrała wybory parlamentarne z wynikiem 28,4 procent i wraz z trzema innymi partiami lewicowymi zdobyła 51,3 procent głosów. Według tego badania blok partii lewicowych może liczyć na większość, czyli na 183 mandaty w 349-miejscowym jednoizbowym Riksdagu. Kandydatem bloku lewicy na premiera jest Magdalena Andersson, przewodnicząca Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej.
Według exit poll rządząca przez ostatnie cztery lata centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona (Umiarkowana Partia Koalicyjna, Chrześcijańscy Demokraci, Liberałowie) oraz współpracujący z rządem skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci zdobyli w sumie 46,8 procent głosów, co przekłada się na 166 mandatów.
Drugą po socjaldemokratach partią po lewej stronie sceny politycznej byłaby skrajna Partia Lewicy z wynikiem ośmiu procent, zaś następnymi Partia Centrum - 7,5 procent - oraz Partia Ochrony Środowiska - 7,4 procent. Z kolei po prawej stronie największą partią w exit poll jest Umiarkowana Partia Koalicyjna, której liderem jest Kristersson, z wynikiem 18,1 procent, natomiast skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci otrzymali 17,2 procent.