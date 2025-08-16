Trump chce wspólnego spotkania z Putinem i Zełenskim

Logo strona główna
Świat

Pierwszy wywiad Donalda Trumpa po spotkaniu z Władimirem Putinem

Władimir Putin i Donald Trump przed konferencją prasową
Trump: bardzo dobre, produktywne spotkanie
Źródło: Reuters
Po rozmowie z Władimirem Putinem Donald Trump w wywiadzie dla Fox News ocenił, że Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski chcą wspólnego spotkania z nim. Prezydent USA powiedział, że na razie nie musi myśleć o nakładaniu dodatkowych sankcji na Rosję.
Kluczowe fakty:
  • Prezydenci USA i Rosji spotkali się w piątek na Alasce. Przeprowadzili prawie trzygodzinną rozmowę.
  • Mimo zapewnień o konstruktywnie prowadzonej dyskusji, po zakończonym spotkaniu nie podali żadnych konkretnych uzgodnień.
  • W pierwszym wywiadzie po spotkaniu Donald Trump mówił o Wołodymyrze Zełenskim, europejskich przywódcach i Joe Bidenie.
  • Co warto wiedzieć o spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem? Sześć najważniejszych rzeczy.

- Ze względu na to, co stało się dzisiaj, myślę, że nie muszę o tym teraz myśleć - powiedział Donald Trump, odpowiadając na pytanie Seana Hannity z Fox News o swoje groźby nałożenia sankcji na Rosję. - Być może będę musiał pomyśleć o tym za dwa czy trzy tygodnie, czy coś takiego, ale nie teraz - dodał.

Władimir Putin i Donald Trump przed konferencją prasową
Władimir Putin i Donald Trump przed konferencją prasową
Źródło: GAVRIIL GRIGOROV/PAP/EPA

W wywiadzie ze wspierającym go publicystą w większości powtórzył to, co mówił na konferencji prasowej po rozmowach z Putinem na Alasce: że nie zawarł żadnego porozumienia, że wciąż do ustalenia pozostają jedna lub dwie rzeczy i że ostatecznie decyzję podejmie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

ZOBACZ NASZĄ RELACJĘ ZE SZCZYTU TRUMP – PUTIN >>>

- Myślę, że teraz można to dopiąć, ale to od prezydenta Zełenskiego zależy, czy to się uda. Powiedziałbym też, że państwa europejskie muszą się trochę zaangażować, ale to zależy od prezydenta Zełenskiego - powiedział Trump.

Trump chce wspólnego spotkania z Putinem i Zełenskim

Zapowiedział, że teraz przywódcy Rosji i Ukrainy mają się spotkać i dodał, że obaj chcą, by na spotkaniu był także Trump. Stwierdził, że do spotkania może dojść dość szybko, nie zaprzeczając Hannity'emu, gdy ten zasugerował wrzesień.

Sześć najważniejszych rzeczy ze spotkania Trumpa z Putinem
Dowiedz się więcej:

Sześć najważniejszych rzeczy ze spotkania Trumpa z Putinem

Trump odmówił zdradzenia, jakie kwestie pozostają nierozstrzygnięte. Mimo to ocenił, że spotkanie z rosyjskim przywódcą przebiegło dobrze, oceniając je 10 na 10 w 10-stopniowej skali. Przyznał, że bardzo spodobało mu się, gdy Putin potwierdził jego słowa, że do inwazji Ukrainy nie doszłoby, gdyby to on, a nie Joe Biden był wówczas prezydentem.

Pytany o to, co skłoniło Putina do rozmów, Trump nie zgodził się z sugestią, że była to groźba sankcji. - Nic nie skłoniło, że tak powiem. Myślę, że szanuje teraz nasz kraj. Nie szanował go za Bidena - mówił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Władimir Putin i Donald Trump
"Uderzający" Putin. "Dokładnie taki obraz, jakiego pożądał"
Władimir Putin i Donald Trump
Wykrzyczane pytania i dziwne gesty Putina
Konferencja Władimira Putina i Donalda Trumpa
"Nie dotarliśmy do rezultatu, ale mamy bardzo dobrą szansę"
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GAVRIIL GRIGOROV/PAP/EPA

TAGI:
RosjaUSAUkrainaDonald TrumpWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna w Ukrainie
