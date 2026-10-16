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Świat

Pierwsze takie spotkanie Petera Magyara i Wołodymyra Zełenskiego

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Wołodymyr Zełenski i Peter Magyar
Zełenski o akcesji Ukrainy do UE: mamy nadzieję, że premier Węgier i rząd Polski będą popierać ten proces
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/@magyarpeterMP
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Zgodziliśmy się, że w interesie obu krajów leży nadanie relacjom politycznym i gospodarczym nowych podstaw - poinformował Peter Magyar, relacjonując przebieg spotkania z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Premier Węgier zapewnił między innymi o "jego pełnej solidarności w obliczu nieludzkiej rosyjskiej agresji" na Ukrainę.

Peter Magyar poinformował w piątek, że odbył w Brukseli dwustronne rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Z zadowoleniem przyjąłem porozumienie polityczne między Węgrami a Ukrainą, którego celem jest wzmocnienie praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Jako pierwszy krok w kierunku odbudowy wzajemnego zaufania odnotowaliśmy to, że parlament Ukrainy przyjął - w oparciu o wspomniane porozumienie - ustawę dotyczącą edukacji mniejszości, a władze niezwłocznie przystąpiły do jej wdrażania" - powiadomił szef węgierskiego rządu.

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Dodał, że uzgodnił z Zełenskim kontynuację działań na szczeblu ministerialnym, "ze szczególnym uwzględnieniem dalszej poprawy sytuacji mniejszości w naszych państwach".

"Zgodziliśmy się, że w interesie obu krajów leży nadanie relacjom politycznym i gospodarczym nowych podstaw. Zapewniłem prezydenta Ukrainy o mojej pełnej solidarności w obliczu nieludzkiej rosyjskiej agresji na jego kraj, która trwa już blisko pięć lat. Podkreśliłem, że Węgry są gotowe udzielić wszelkiego możliwego wsparcia dyplomatycznego, aby doprowadzić do jak najszybszego zawieszenia broni i trwałego pokoju" - napisał w mediach społecznościowych premier Węgier.

Pierwsze spotkanie Magyara i Zełenskiego. "Za zamkniętymi drzwiami"

Piątkowe spotkanie Magyara z Zełenskim, zorganizowane w ramach szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, było - jak podkreślał sam węgierski premier - "pierwszym oficjalnym spotkaniem z prezydentem Ukrainy za zamkniętymi drzwiami".

Ukraiński parlament przyjął w poniedziałek, 12 października, ustawę o edukacji w językach mniejszości. Magyar ocenił wówczas, że strona ukraińska wywiązała się ze swojego zobowiązania wcześniej, niż zakładał termin wyznaczony na koniec roku, co jest dobrym sygnałem odbudowy relacji między obydwoma krajami.

Węgry od lat krytykowały sposób, w jaki Ukraina traktuje mniejszość węgierską, zamieszkującą południowy zachód kraju. Kwestia ta stanowiła główny powód zastrzeżeń Węgier do starań Ukrainy o przystąpienie do Unii Europejskiej. 

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Źródło: PAP
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Tagi:
WęgryPeter MagyarWołodymyr ZełenskiUkrainaBruksela
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