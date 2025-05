Tak brzmiały pierwsze słowa papieży po wyborze

Watykan na chwilę przed konklawe Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN

Pierwsze słowa, gesty, ton głosu nowego papieża pozostają głęboko w pamięci - podkreśliła medioznawczyni, doktor Ewa Czaczkowska z UKSW w Warszawie. Co mówili tuż po wyborze Franciszek, Jan Paweł II i Benedykt XVI?

Kluczowe fakty: Konklawe trwa od środy. Dotychczasowe głosowania nie przyniosły rozstrzygnięcia.

Gdy nowy papież zostanie wybrany, pojawi się na balkonie Bazyliki Świętego Piotra, aby udzielić pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi" i przywitać się z wiernymi.

Przypominamy, co powiedzieli Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek.

W środę 7 maja w Watykanie rozpoczęło się konklawe, które wybierze następcę papieża Franciszka. Bierze w nim udział 133 kardynałów elektorów. Gdy z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej wydobędzie się biały dym, protodiakon ogłosi światu z balkonu bazyliki Świętego Piotra: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam" (Oznajmiam wam wielką radość, mamy papieża) i wymieni jego imię i nazwisko oraz imię, jakie przybrał.

Następnie nowy papież wejdzie na balkon, udzieli pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi" i przywita się z wiernymi.

- Jego pierwsze słowa, gesty, ton głosu pozostają głęboko w pamięci, bo to jest pierwsze wrażenie - powiedziała medioznawczyni dr Ewa Czaczkowska z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Balkon w Bazylice Świętego Piotra Źródło: ANGELO CARCONI/EPA/PAP

Powołany "z dalekiego kraju". Co powiedział Jan Paweł II

Jan Paweł II, stojąc na balkonie 16 października 1978 roku, przywitał świat słowami: - Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Najdrożsi Bracia i Siostry!

Mówił, że kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu "z dalekiego kraju". - Z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej - dodał.

Powiedział też o swoich obawach. - Bałem się przyjąć ten wybór, jednak przyjąłem go w duchu posłuszeństwa dla Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu całkowitego zaufania Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie - wyznał. - Nie wiem, czy będę umiał dobrze mówić w waszym... naszym języku włoskim - mówił. I poprosił wiernych: - Jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie.

Oświadczył też: - Przedstawiam się wam wszystkim dzisiaj, by wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokładaną w Matce Chrystusa i Kościoła z pomocą Pana Boga i z pomocą ludzi.

Jan Paweł II po raz pierwszy pozdrawia wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra w Watykanie Źródło: PAP/EPA/ANSA

Benedykt XVI o "skromnym pracowniku winnicy Pańskiej"

Z kolei Benedykt XVI, 19 kwietnia 2005 roku, zwracając się do świata "Siostry i bracia", powiedział: - Po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie – prostego i skromnego pracownika winnicy Pańskiej.

Dodał, że pociesza go fakt, że "Pan potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe". - W radości zmartwychwstałego Pana i ufni w Jego pomoc, idziemy naprzód. Pan nas wspomoże, a Matka Boża będzie po naszej stronie – zapewnił Benedykt XVI i udzielił błogosławieństwa.

Benedykt XV po raz pierwszy pozdrawia wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra w Watykanie Źródło: PAP/EPA/ANSA

"Dobry wieczór". Pozdrowienie od Franciszka

Papież Franciszek 13 marca 2013 roku powitał na balkonie ponad 100 tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra słowami: - Bracia i siostry, dobry wieczór.

- Wiecie, że konklawe miało za zadanie dać Rzymowi biskupa. Zdaje się, że moi bracia kardynałowie poszli znaleźć go prawie na końcu świata - dodał. Podziękował za powitanie "wspólnocie diecezjalnej Rzymu", której - jak zaznaczył - jest biskupem.

Pomodlił się następnie za biskupa emerytowanego Benedykta XVI. - Módlmy się razem za niego, by Pan mu błogosławił i Madonna go strzegła - poprosił. - Teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak Kościoła Rzymu, pierwszego w miłości wśród wszystkich Kościołów. Szlak braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania - powiedział. - Módlmy się zawsze za siebie, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo - zaapelował.

I dodał: - Życzę wam, by ten szlak Kościoła, który dziś zaczynamy, na którym będzie mi pomagał kardynał wikariusz tu obecny, był owocny dla ewangelizacji tego pięknego miasta.

Franciszek po raz pierwszy pozdrawia wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra w Watykanie Źródło: PAP/EPA/ANSA

