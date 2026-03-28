Pierwsza taka wizyta papieża od prawie 500 lat

Papież Leon XIV powitany w Monako Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Leon XIV przyleciał w sobotę na jednodniową wizytę do Monako z Watykanu śmigłowcem. Wyjaśniając tę bezprecedensową formułę zagranicznej podróży, Watykan podkreślił, że w Monako nie ma lotniska. Lot trwał niecałe dwie godziny.

Przy lądowisku papieża powitali książę Albert II i jego małżonka księżna Charlene. Ceremonii towarzyszyło 21 salw armatnich.

Książę Albert II i jego małżonka księżna Charlene powitali papieża Źródło: Reuters

Obok lądowiska byli też dziennikarze, którzy przybyli do Nicei wcześniej specjalnym samolotem. Ich podróż do drugiego po Watykanie najmniejszego państwa świata zorganizował Watykan.

Program wizyty papieża w Monako

Leon XIV uda się do Pałacu Książęcego, zwanego też Pałacem Grimaldich. Tam odbędzie się oficjalna ceremonia jego powitania oraz spotkanie z rodziną książęcą. Po rozmowie w Komnacie Rodziny papież pozdrowi wiernych z balkonu i wygłosi krótkie przemówienie.

Podczas wychodzenia z pałacu książę Monako pokaże Leonowi XIV fresk upamiętniający wizytę papieża Pawła III w 1538 roku. Razem wejdą też do kaplicy.

Kolejnym punktem krótkiej wizyty papieża będzie spotkanie ze wspólnotą katolicką w pochodzącej z XIX wieku Katedrze Niepokalanego Poczęcia. W świątyni, w której znajduje się wiele cennych dzieł sztuki, pochowani są biskupi i władcy księstwa, wśród nich rodzice Alberta II: książę Rainier III i księżna Grace, czyli amerykańska aktorka Grace Kelly.

Powitanie Leona XIV w Monako Źródło: Reuters

Po półgodzinnym spotkaniu w katedrze papież uda się do kościoła świętej Dewoty, patronki Monako, na spotkanie z młodzieżą i katechumenami przygotowującymi się do przyjęcia chrztu. Leon XIV wysłucha wystąpień młodzieży i wygłosi przemówienie.

Po przerwie na odpoczynek papież przyjedzie około godziny 15 na stadion Ludwika II, gdzie odprawi mszę dla około 15 tysięcy osób. Przed godziną 18 odleci do Watykanu.

W księstwie liczącym niespełna 40 tysięcy mieszkańców katolicyzm jest religią państwową. Wyznaje go ponad 80 procent ludności.

Księstwo Monako

Księstwo Monako od 1911 roku jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. Głową państwa od 6 kwietnia 2005 roku jest książę Albert II.

Monako jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1993 roku. To najbogatsze państwo na świecie pod względem dochodu w przeliczeniu na mieszkańca.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd na czele z ministrem stanu, drugą najważniejszą osobą w państwie, oraz Radą Rządową złożoną z szefów pięciu resortów. Władzę ustawodawczą sprawują książę oraz Rada Narodowa, czyli 24-osobowy parlament.

Książę ma inicjatywę ustawodawczą: projekty ustaw są przygotowywane przez rząd i przyjmowane lub odrzucane przez Radę Narodową, ale tylko władca ma prawo ich promulgacji. W zeszłym roku Albert II zablokował ustawę legalizującą aborcję.

To jedno z najstarszych państw na świecie. Jego początki sięgają końca XIII wieku. Przedstawiciele rządzącego rodu Grimaldich w przeszłości umacniali księstwo, wznosząc tam fortyfikacje. Przez stulecia umiejętnie bronili suwerenności księstwa, przede wszystkim dzięki zabiegom dyplomatycznym, przed zakusami europejskich potęg. Kolejni władcy Monako zawierali liczne sojusze dyplomatyczne, zwłaszcza z pobliską Francją.

OGLĄDAJ: TVN24 HD