Pierwsza taka wizyta papieża od prawie 500 lat

Leon XIV przyleciał w sobotę na jednodniową wizytę do Monako z Watykanu śmigłowcem. Wyjaśniając tę bezprecedensową formułę zagranicznej podróży, Watykan podkreślił, że w Monako nie ma lotniska. Lot trwał niecałe dwie godziny.
Przy lądowisku papieża powitali książę Albert II i jego małżonka księżna Charlene. Ceremonii towarzyszyło 21 salw armatnich.
Obok lądowiska byli też dziennikarze, którzy przybyli do Nicei wcześniej specjalnym samolotem. Ich podróż do drugiego po Watykanie najmniejszego państwa świata zorganizował Watykan.
Program wizyty papieża w Monako
Leon XIV uda się do Pałacu Książęcego, zwanego też Pałacem Grimaldich. Tam odbędzie się oficjalna ceremonia jego powitania oraz spotkanie z rodziną książęcą. Po rozmowie w Komnacie Rodziny papież pozdrowi wiernych z balkonu i wygłosi krótkie przemówienie.
Podczas wychodzenia z pałacu książę Monako pokaże Leonowi XIV fresk upamiętniający wizytę papieża Pawła III w 1538 roku. Razem wejdą też do kaplicy.
Kolejnym punktem krótkiej wizyty papieża będzie spotkanie ze wspólnotą katolicką w pochodzącej z XIX wieku Katedrze Niepokalanego Poczęcia. W świątyni, w której znajduje się wiele cennych dzieł sztuki, pochowani są biskupi i władcy księstwa, wśród nich rodzice Alberta II: książę Rainier III i księżna Grace, czyli amerykańska aktorka Grace Kelly.
Po półgodzinnym spotkaniu w katedrze papież uda się do kościoła świętej Dewoty, patronki Monako, na spotkanie z młodzieżą i katechumenami przygotowującymi się do przyjęcia chrztu. Leon XIV wysłucha wystąpień młodzieży i wygłosi przemówienie.
Po przerwie na odpoczynek papież przyjedzie około godziny 15 na stadion Ludwika II, gdzie odprawi mszę dla około 15 tysięcy osób. Przed godziną 18 odleci do Watykanu.
W księstwie liczącym niespełna 40 tysięcy mieszkańców katolicyzm jest religią państwową. Wyznaje go ponad 80 procent ludności.
Księstwo Monako
Księstwo Monako od 1911 roku jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. Głową państwa od 6 kwietnia 2005 roku jest książę Albert II.
Monako jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1993 roku. To najbogatsze państwo na świecie pod względem dochodu w przeliczeniu na mieszkańca.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd na czele z ministrem stanu, drugą najważniejszą osobą w państwie, oraz Radą Rządową złożoną z szefów pięciu resortów. Władzę ustawodawczą sprawują książę oraz Rada Narodowa, czyli 24-osobowy parlament.
Książę ma inicjatywę ustawodawczą: projekty ustaw są przygotowywane przez rząd i przyjmowane lub odrzucane przez Radę Narodową, ale tylko władca ma prawo ich promulgacji. W zeszłym roku Albert II zablokował ustawę legalizującą aborcję.
To jedno z najstarszych państw na świecie. Jego początki sięgają końca XIII wieku. Przedstawiciele rządzącego rodu Grimaldich w przeszłości umacniali księstwo, wznosząc tam fortyfikacje. Przez stulecia umiejętnie bronili suwerenności księstwa, przede wszystkim dzięki zabiegom dyplomatycznym, przed zakusami europejskich potęg. Kolejni władcy Monako zawierali liczne sojusze dyplomatyczne, zwłaszcza z pobliską Francją.
Źródło: PAP
