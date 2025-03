Pięciopunktowy plan dozbrajania Europy. Szefowa Komisji Europejskiej o liście do liderów

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła pięciopunktowy plan dozbrajania Europy, który ma zmobilizować do 800 miliardów euro na obronę. - Zestaw propozycji koncentruje się na tym, w jaki sposób wykorzystać wszystkie dźwignie finansowe - wyjaśniła. Zapewniła, że Europa jest "gotowa do tego, by stanąć na wysokości zadania".

W poniedziałek Ursula von der Leyen wygłosiła oświadczenie dotyczące pakietu obronnego europejskich państw. - Dzisiaj napisałam listy do przywódców, których spotkam w czwartek na Radzie Europejskiej. Określiłam w liście do liderów plan ponownego zbrojenia Europy. Zestaw propozycji koncentruje się na tym, w jaki sposób wykorzystać wszystkie dźwignie finansowe, które są w naszej dyspozycji - powiedziała.

Jak tłumaczyła, ma to na celu "pomóc państwom członkowskim szybko i znacząco zwiększyć wydatki na zdolności obronne". Sam plan składa się z pięciu punktów.

Pierwszy punkt planu dotyczy poluzowania unijnych reguł wydatkowych. - Pierwsza część planu ponownego zbrojenia Europy polega na uwolnieniu wykorzystania publicznego finansowania w obronie na poziomie krajowym. Państwa są gotowe, by więcej inwestować we własne bezpieczeństwo - powiedziała.

Wyjaśniła, że dlatego zostanie zaproponowane "uruchomienie krajowej 'klauzuli wyjścia' z Paktu stabilności i wzrostu", co ma pozwolić państwom członkowskim znacząco zwiększyć wydatki obronne bez uruchamiania procedury nadmiernego deficytu. - Jeżeli państwa członkowskie zwiększą wydatki obronne średnio o 1,5 procenta PKB, może to stworzyć przestrzeń fiskalną blisko 650 miliardów euro na przestrzeni czterech lat - dodała.

Ursula von der Leyen OLIVIER MATTHYS/PAP/EPA

"Europa gotowa jest do tego, żeby przejąć na swoje barki odpowiedzialność"

Drugi punkt dotyczy pakietu pożyczek o wartości 150 miliardów euro dla krajów członkowskich na inwestycje obronne. - Chodzi o to, żeby wydawać lepiej i żeby wydawać razem. Mówimy tutaj o paneuropejskich zdolnościach, takich jak na przykład obrona powietrzna i przeciwrakietowa, systemy artyleryjskie, pociski i amunicja, drony i systemy przeciwdronowe, ale również, by odpowiedzieć na inne potrzeby - tłumaczyła. Jak dodała, powoli to w ogromnym stopniu zwiększyć wsparcie dla Ukrainy.

Trzeci punkt planu jest związany z możliwością wykorzystania funduszy z polityki spójności z unijnego budżetu, o czym decydować będą kraje Unii Europejskiej. - Wiele możemy zrobić w tym obszarze, zarówno krótkoterminowo, po to, by więcej finansów przekazać na inwestycje związane z obroną. I dlatego właśnie mogę ogłosić, że zaproponujemy dodatkową możliwość oraz zachęty dla państw członkowskich i to one będą decydować, czy chcą użyć programów polityki spójności po to, żeby zwiększyć wydatki obronne - mówiła przewodnicząca UE.

Kolejne dwa punkty dotyczą mobilizacji kapitału prywatnego poprzez przyspieszenie unii oszczędności i inwestycji, a także wykorzystania Europejskiego Banku Inwestycyjnego. - Kontrolująca Europa gotowa jest do tego, żeby przejąć na swoje barki odpowiedzialność - zaznaczyła.

Von der Leyen podkreśliła, że ponowne zbrojenie Europy "może zmobilizować blisko 800 miliardów euro na wydatki obronne dla zapewnienia bezpiecznej i odpornej Europy". - Jest to moment dla Europy. Jesteśmy gotowi do tego, by stanąć na wysokości zadania - podsumowała.

Autorka/Autor:kgr/akw

Źródło: TVN24, PAP