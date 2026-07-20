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najważniejsze informacje

Hiszpania zwycięzcą mundialu, największy atak na Kijów, znów wrze PiS

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Finał Argentyna - Hiszpania
Prognoza pogody na poniedziałek 20.07
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Getty Images
Hiszpania pokonała Argentynę w finale mistrzostw świata w piłce nożnej. Powalone drzewa, zalane piwnice i garaże - to skutki przejścia przez Polskę frontu burzowego. Rosja przeprowadziła najpotężniejszy atak na Kijów od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek, 20 lipca.

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1. Hiszpania zwycięzcą mundialu

Reprezentacja Hiszpanii po raz drugi w historii zdobyła tytuł piłkarskiego mistrza świata. W finale mundialu na stadionie East Rutherford w USA pokonała Argentynę 1:0. Decydującą bramkę zdobył Ferran Torres.

O sukcesie nie może mówić Lionel Messi, choć był to jego rekordowy, 34. mecz w historii występów na mundialach.

2. Burze nad Polską i zniszczenia

W związku z burzami, które przeszły nad Polską w niedzielę, strażacy interweniowali ponad 1500 razy. Najwięcej interwencji zarejestrowano w województwie małopolskim - 620, śląskim - 370 i lubelskim - 227.

Towarzyszący burzom silny wiatr powalał drzewa. Jedno spadło na dom w gminie Żabno w powiecie tarnowskim. W wyniku nawałnic w powiecie oświęcimskim uszkodzony został dach.

3. Największy atak na Kijów

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła najpotężniejszy atak balistyczny na Kijów od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. W ciągu 40 minut wystrzelono ponad 40 pocisków balistycznych.

W Kijowie słychać było eksplozje, w mieście rozprzestrzeniał się toksyczny dym z pożarów. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 16 zostało rannych - poinformował w niedzielę rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

4. W PiS wrze. Kaczyński apeluje

Po serii polemicznych wpisów w mediach społecznościowych między członkami PiS-u, w niedzielę głos zabrał prezes partii Jarosław Kaczyński. Zaapelował "o chwilę oddechu i łyk zimnej wody".

Kaczyński potwierdził, że zakaz uczestnictwa w stowarzyszeniach pozostaje w mocy.

5. Wstawił się za Ukraińcem. Został pobity

Policja poszukuje sprawców pobicia 60-latka w Poznaniu. Mężczyzna wstawił się za pochodzącym z Ukrainy nastolatkiem, który miał być zaczepiany w tramwaju.

Jak wynika z relacji żony 60-latka, którą opublikował lokalny portal WTK, młody Ukrainiec ruszył do wyjścia z tramwaju przy przystanku na wysokości ulicy Kurpińskiego. Wtedy jeden z napastników miał uderzyć nastolatka w głowę. Mężczyzna, który stanął w jego obronie, został kilkakrotnie kopnięty i uderzony w twarz.

Źródło: tvn24.pl
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Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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