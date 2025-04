Ostre spadki po decyzji Trumpa, Kaczyński przesłuchany, uchylony areszt

Przedsiębiorcy reagują na cła Trumpa. "Na końcu i tak zawsze płaci klient" Źródło: Joanna Stempień/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Największe indeksy giełdowe na Wall Street zanotowały ostre spadki z powodu obaw o światową wojnę handlową po ogłoszeniu ceł przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się w prokuraturze. Uchylono tymczasowe aresztowanie wobec Anny W., podejrzanej w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 4 kwietnia.

1. Ostre spadki na Wall Street po ogłoszeniu ceł przez Trumpa

Spółki notowane na Wall Street straciły w czwartek ponad trzy biliony dolarów wartości rynkowej, zamykając najgorszy dzień na giełdzie od czasu pandemii COVID-19 w 2020 roku. To głównie efekt ogłoszonych w środę ceł na towary z całego świata.

Największe spadki zanotowały spółki w dużej mierze polegające na produkcji i materiałach z zagranicy, zwłaszcza producenci mebli, ubrań i sprzętu elektronicznego. Koncern Nike stracił niemal 15 procent wartości, GAP - 20 procent, Dell - 19 procent, Hewlett Packard - 14,6 procent, a Apple - 9,25 procent.

Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa Źródło: JUSTIN LANE/PAP/EPA

2. Kaczyński w prokuraturze

Jarosław Kaczyński stawił się w warszawskiej prokuraturze, gdzie został przesłuchany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym śmierci Barbary Skrzypek. Przed przesłuchaniem mówił dziennikarzom między innymi, że ma nadzieję, iż Roman Giertych "resztę życia spędzi w więzieniu". Z kolei zdaniem Giertycha to, co mówił prezes PiS, "wskazuje na to, że u niego została podjęta decyzja, aby iść w niepoczytalność".

Jarosław Kaczyński przed siedzibą Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Źródło: PAP/Rafał Guz

3. Uchylony areszt dla byłej szefowej biura Morawieckiego

Prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie wobec Anny W., podejrzanej w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Anna W. to była dyrektor biura premiera Mateusza Morawieckiego.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak w czwartek przekazał, że 2 kwietnia prokurator uzyskał opinię biegłego, z której wynika, że istnieje możliwość, iż opieka sprawowana nad dzieckiem przez tylko jednego rodzica uniemożliwi małoletniemu właściwą egzystencję lub pogłębi jego chorobę.

- W sprawie nadal aktualne pozostają przesłanki stosowania środków zapobiegawczych, w tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że podejrzana popełniła zarzucane jej przestępstwa - mówił Nowak. Dlatego też zastosowano wobec Anny W. poręczenie majątkowe w wysokości 400 tysięcy złotych, a także dozór policji połączony z zakazem kontaktu z uczestnikami postępowania i zakaz opuszczania kraju.

4. Powrót śledztwa szpiegowskiego

Prokuratura Krajowa wraca do śledztwa szpiegowskiego, w którym badała powiązania podlaskiego biznesmena Witolda K. z oligarchą Łukaszenki Aleksandrem Zingmanem - ustalili nieoficjalnie reporterzy magazynu "Czarno na białym".

Pomimo zarzutów korupcyjnych i bliskich związków z oligarchą, Witold K. wchodził do Sejmu i ministerstw, w których spotykał się z ważnymi politykami obecnego, a także poprzedniego rządu.

5. Błaszczak bez dostępu do tajemnic NATO

Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej i aktualny wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, stracił dostępu do tajemnic NATO, Unii Europejskiej oraz informacji o klauzuli ściśle tajne - dowiedział się tvn24.pl.

To bezpośrednia konsekwencja zarzutów, które sformułowała wobec niego prokuratura na podstawie materiałów zebranych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.