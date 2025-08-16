Spotkanie bez przełomu, skandaliczny transparent, strajki w wakacyjnych rajach

1. Trump spotkał się z Putinem
Donald Trump i Władimir Putin spotkali się w Anchorage na Alasce, gdzie przeprowadzili prawie trzygodzinną rozmowę. Mimo zapewnień przywódców o konstruktywnie prowadzonej dyskusji, po zakończonym spotkaniu nie podali żadnych konkretnych uzgodnień.
Trump zapowiedział telefon do prezydenta Ukrainy i kolejne spotkanie z Putinem, ale nie odpowiedział na pytania prasy.
2. Zderzenie pociągu z cysterną
W Danii doszło do zderzenia pociągu z przewożącą nawóz cysterną. W wypadku zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych. Część poszkodowanych przetransportowano śmigłowcami do szpitali.
Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują, że wykoleił się co najmniej jeden wagon. Pociągiem podróżowało 95 osób, wśród których znajdowali się uczniowie z lokalnej szkoły - przekazała BBC.
3. Skandal na meczu z Rakowem
Kibice izraelskiego klubu Maccabi Hajfa w czasie rozgrywanego na Węgrzech meczu z Rakowem Częstochowa wywiesili transparent obrażający Polaków.
Polska policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zachowanie potępiło wcześniej MSZ.
4. Święto Wojska Polskiego i wielka defilada
Cztery tysiące żołnierzy zaprezentowało 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu, w tym czołgi K2 i Abrams, bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy Baobab-K, w czasie defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Nad Warszawą przeleciało ponadto 50 śmigłowców i samolotów, w tym wielozadaniowe myśliwce F-16. W paradzie morskiej na Bałtyku udział wzięły korwety, fregaty, niszczyciele min.
5. Strajk personelu Ryanaira
Personel naziemny Ryanaira rozpoczął strajk na głównych lotniskach w Hiszpanii w szczycie sezonu wakacyjnego - podała agencja DPA. Akcja potrwa do niedzieli, ale w razie braku porozumienia, zaplanowane są kolejne protesty.
Akcje strajkowe wpłyną na działalność lotnisk w Madrycie, Barcelonie, Sewilli, Maladze, Alicante, na Ibizie, w Palma de Mallorca, Gironie, na Teneryfie Południowej, Lanzarote i w Santiago de Compostela.
Autorka/Autor: asty/kab
Źródło: PAP, TVN24, Eurosport
Źródło zdjęcia głównego: DaLiu/Shutterstock