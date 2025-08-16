Logo strona główna
Spotkanie bez przełomu, skandaliczny transparent, strajki w wakacyjnych rajach

Teneryfa
Trump: teraz skontaktuję się z partnerami, liczę na szybkie kolejne spotkanie z Putinem
Źródło: Reuters
Prezydenci USA i Rosji spotkali się w Anchorage na Alasce. W Danii doszło do zderzenia pociągu z przewożącą nawóz cysterną. Polska policja interweniuje w sprawie skandalu na meczu z Rakowem Częstochowa. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 16 sierpnia.

1. Trump spotkał się z Putinem

Donald Trump i Władimir Putin spotkali się w Anchorage na Alasce, gdzie przeprowadzili prawie trzygodzinną rozmowę. Mimo zapewnień przywódców o konstruktywnie prowadzonej dyskusji, po zakończonym spotkaniu nie podali żadnych konkretnych uzgodnień.

Sześć najważniejszych rzeczy ze spotkania Trumpa z Putinem
Sześć najważniejszych rzeczy ze spotkania Trumpa z Putinem

Trump zapowiedział telefon do prezydenta Ukrainy i kolejne spotkanie z Putinem, ale nie odpowiedział na pytania prasy.

2. Zderzenie pociągu z cysterną

W Danii doszło do zderzenia pociągu z przewożącą nawóz cysterną. W wypadku zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych. Część poszkodowanych przetransportowano śmigłowcami do szpitali.

Wypadek w Danii
Wypadek w Danii
Źródło: PAP/EPA/BO AMSTRUP

Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują, że wykoleił się co najmniej jeden wagon. Pociągiem podróżowało 95 osób, wśród których znajdowali się uczniowie z lokalnej szkoły - przekazała BBC.

3. Skandal na meczu z Rakowem

Kibice izraelskiego klubu Maccabi Hajfa w czasie rozgrywanego na Węgrzech meczu z Rakowem Częstochowa wywiesili transparent obrażający Polaków.

Polska policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zachowanie potępiło wcześniej MSZ.

imageTitle
Nie tylko transparent. Na meczu Rakowa znieważono polską flagę

EUROSPORT

4. Święto Wojska Polskiego i wielka defilada

Cztery tysiące żołnierzy zaprezentowało 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu, w tym czołgi K2 i Abrams, bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy Baobab-K, w czasie defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Nad Warszawą przeleciało ponadto 50 śmigłowców i samolotów, w tym wielozadaniowe myśliwce F-16. W paradzie morskiej na Bałtyku udział wzięły korwety, fregaty, niszczyciele min.

5. Strajk personelu Ryanaira

Personel naziemny Ryanaira rozpoczął strajk na głównych lotniskach w Hiszpanii w szczycie sezonu wakacyjnego - podała agencja DPA. Akcja potrwa do niedzieli, ale w razie braku porozumienia, zaplanowane są kolejne protesty.

Akcje strajkowe wpłyną na działalność lotnisk w Madrycie, Barcelonie, Sewilli, Maladze, Alicante, na Ibizie, w Palma de Mallorca, Gironie, na Teneryfie Południowej, Lanzarote i w Santiago de Compostela.

Teneryfa
Teneryfa
Źródło: DaLiu/Shutterstock

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: DaLiu/Shutterstock

USARosjaWojna w UkrainieDonald TrumpWładimir PutinDaniaRyanairNajważniejsze informacjewakacje
