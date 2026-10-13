Świat Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia guzka. Jest komunikat Watykanu Oprac. Kamila Grenczyn |

Papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guzka Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

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W niedzielę podczas spotkania z wiernymi Leon XIV ogłosił, że lekarze znaleźli u niego guzek na płucu w początkowej fazie i za ich radą podda się operacji.

Papież Leon XIV w szpitalu

Zabieg w Poliklinice Gemelli przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritory.

W komunikacie medycznym poinformowano, że "w przeprowadzonej radykalnej interwencji metodą wideochirurgii usunięto dolny płat prawego płuca". "Doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca, którą podejrzewano już na podstawie badań przedoperacyjnych. Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około trzy godziny, a sam zabieg trwał około 90 minut" - przekazano w komunikacie.

"Operacja zakończyła się pomyślnie i nie wystąpiły żadne powikłania. Po zabiegu papież wybudził się prawidłowo i po krótkim okresie obserwacji wrócił do swojego pokoju na 10. piętrze" - dodano w biuletynie, ogłoszonym przez watykańskie biuro prasowe.

Wcześniej Watykan poinformował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje.

Papież Leon XIV trafił do kliniki Gemelli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI Dostawca: PAP/EPA.

Papież został przewieziony do kliniki we wtorek. Przed szpitalem zgromadziło się wiele osób, które go pozdrawiały.

Jeszcze przed ogłoszeniem terminu operacji dziennik "Il Messaggero" podał, że w rzymskim szpitalu wdrożony został nadzwyczajny plan nadzoru na oddziałach i korytarzach, a także wejść głównych i bocznych oraz laboratoriów analiz klinicznych.

Wejście do rzymskiej Polikliniki Gemelli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Najwyższa uwaga - przekazał "Il Messaggero" - została skoncentrowana na kwestii bezpieczeństwa poufnych danych dotyczących zdrowia papieża i wyników badań, które będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów czy fałszywego nazwiska. W ten sposób mają one być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji.

Całe dziesiąte piętro szpitala, gdzie przebywa papież, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.

"Il Messaggero" podał, że Leon XIV nie zajął apartamentu przeznaczonego dla papieży od czasów Jana Pawła II z uwagi na trwający tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która jest pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną polikliniki.

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