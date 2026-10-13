Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia guzka. Jest komunikat Watykanu

|
Papież Leon XIV
Papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guzka
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Papież przeszedł operację. Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca - przekazali medycy.

W niedzielę podczas spotkania z wiernymi Leon XIV ogłosił, że lekarze znaleźli u niego guzek na płucu w początkowej fazie i za ich radą podda się operacji.

Papież Leon XIV w szpitalu

Zabieg w Poliklinice Gemelli przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritory.

W komunikacie medycznym poinformowano, że "w przeprowadzonej radykalnej interwencji metodą wideochirurgii usunięto dolny płat prawego płuca". "Doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca, którą podejrzewano już na podstawie badań przedoperacyjnych. Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około trzy godziny, a sam zabieg trwał około 90 minut" - przekazano w komunikacie. 

"Operacja zakończyła się pomyślnie i nie wystąpiły żadne powikłania. Po zabiegu papież wybudził się prawidłowo i po krótkim okresie obserwacji wrócił do swojego pokoju na 10. piętrze" - dodano w biuletynie, ogłoszonym przez watykańskie biuro prasowe.

Wcześniej Watykan poinformował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje.

Papież Leon XIV trafił do kliniki Gemelli
Papież Leon XIV trafił do kliniki Gemelli
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI Dostawca: PAP/EPA.

Papież został przewieziony do kliniki we wtorek. Przed szpitalem zgromadziło się wiele osób, które go pozdrawiały.

Jeszcze przed ogłoszeniem terminu operacji dziennik "Il Messaggero" podał, że w rzymskim szpitalu wdrożony został nadzwyczajny plan nadzoru na oddziałach i korytarzach, a także wejść głównych i bocznych oraz laboratoriów analiz klinicznych.

Wejście do rzymskiej Polikliniki Gemelli
Wejście do rzymskiej Polikliniki Gemelli
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Najwyższa uwaga - przekazał "Il Messaggero" - została skoncentrowana na kwestii bezpieczeństwa poufnych danych dotyczących zdrowia papieża i wyników badań, które będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów czy fałszywego nazwiska. W ten sposób mają one być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji.

Całe dziesiąte piętro szpitala, gdzie przebywa papież, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.

"Il Messaggero" podał, że Leon XIV nie zajął apartamentu przeznaczonego dla papieży od czasów Jana Pawła II z uwagi na trwający tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która jest pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną polikliniki. 

OGLĄDAJ: "Nie da się tak przeżyć ludzkiego życia". Jak Leon XIV chce rozbroić sztuczną inteligencję?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Papież Leon XIVKościół katolickiZdrowieSzpital
Czytaj także:
imageTitle
Niesamowity mecz w Stavanger. Bayern zaskoczony
EUROSPORT
imageTitle
Turcy postraszyli Barcelonę i tego pożałowali. Falstart Interu w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Ich Troje, rap i serbskie przekleństwa. Siatkarze u Wojewódzkiego o życiu w kadrze
EUROSPORT
Mariusz Błaszczak
"Żenująco głupia" wypowiedź Błaszczaka. "Byłoby mi wstyd"
Polska
imageTitle
Kazimierska zdominowała wrzesień. Europejska federacja doceniła Polkę
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty
"Skończyła się cierpliwość". Zapowiedź marszałka Sejmu
Polska
Silny wiatr, noc
Ostrzeżenia IMGW. Tu może być groźnie przez cały dzień
METEO
unia europejska ukraina flaga flagi shutterstock_2177089329
Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej. Otwarto dwa kolejne klastry
BIZNES
shutterstock_2117281391
Potężna kumulacja w Eurojackpot rozbita
BIZNES
Służby znalazły fragmenty bezzałogowego statku powietrznego na plaży w Karwi
Służby na plaży. "Fragmenty bezzałogowego statku powietrznego"
Polska
Ulica Podwale
Starówka nie dla kierowców. Zmiany już od soboty
WARSZAWA
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Senat zadecydował w sprawie blokowania niebezpiecznych treści w internecie
BIZNES
social media telefon smartfon shutterstock_2709057487
Aresztowania i miliony skasowanych kont. Wielka akcja Mety
BIZNES
Donald Tusk i Karol Nawrocki
"To jest świadectwo, które wystawia sobie pan prezydent"
Kropka nad i
wojsko technika drony
Fundusz NATO w Polsce. "Jest pierwszym"
BIZNES
Karol Nawrocki
Kowal o Nawrockim: to nie są żarty
Fakty po Faktach
Polska - Belgia
Polki wyszarpały awans do finału baraży o mundial
EUROSPORT
FPF Sylwia Gregorczyk-Abram
Przemoc w schronisku dla nieletnich. Zapowiedź rzeczniczki praw obywatelskich
Fakty po Faktach
Chiny, AI, sztuczna inteligencja
Apel w sprawie AI. Pionierzy chcą nowego organu
BIZNES
Opady w Grecji, prognoza na północ czasu lokalnego
Ulewy nadciągnęły nad Grecję. Ryzyko powodzi
METEO
sklep market francja - Henry Saint John shutterstock_2461105023
Lodówki podgrzano do 50 stopni. Straty liczone w dziesiątkach milionów
BIZNES
imageTitle
Brutalny faul, kartki brak. Klub rozważa podjęcie korków prawnych
EUROSPORT
imageTitle
Polska stocznia podbija świat. Messi nie mógł się oprzeć
EUROSPORT
Donald Trump rozmawia z dziennikarzami przed wylotem na Alaskę (13 października 2026 roku)
Trump o bazie w Polsce. "Oni zapłacą"
Świat
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: podajemy rękę prezydentowi
BIZNES
60-latka zmarła na miejscu
Tragiczny wypadek. Nie żyje starsza kobieta
Łódź
Amunicja - zdjęcie ilustracyjne
Amunicja miała być w policyjnym magazynie, leżała w piwnicy domu
Katowice
Adam Szłapka O TV REPUBLIKA
"Tego nie można nazwać dezinformacją, to jest po prostu łajdactwo"
Polska
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą kursować co pół godziny
WARSZAWA
Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim
"Śladowe ilości amoniaku". Kilkaset osób ewakuowanych ze szkoły
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica