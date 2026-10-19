Świat Papież Leon XIV wraca do obowiązków po operacji płuca. Watykan ogłosił datę pierwszej audiencji Oprac. Agata Nalepa |

Papież przeszedł operację. Eksperci o szczegółach zabiegu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Riccardo Antimiani/PAP

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Watykan poinformował w poniedziałek, że Leon XIV spotka się z pielgrzymami podczas środowej audiencji generalnej. Będzie to pierwsze takie wydarzenie od czasu operacji, którą papież przeszedł 13 października.

Dzień wcześniej, podczas swojego pierwszego publicznego wystąpienia po zabiegu, Leon XIV zapowiedział, że będzie stopniowo wracał do obowiązków związanych z kierowaniem Kościołem katolickim.

Papież Leon XIV prowadzi modlitwę po wyjściu ze szpitala Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Papież zazwyczaj prowadzi audiencje generalne w środy. Przy sprzyjającej pogodzie odbywają się one na placu Świętego Piotra, gdzie gromadzą się dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Podczas takich spotkań papież często przejeżdża między wiernymi odkrytym papamobile, jednak w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych audiencje organizowane są wewnątrz budynków watykańskich.

Papież przeszedł operację

U 71-letniego Leona XIV zdiagnozowano guzka płuca. 13 października papież przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Jak przekazali lekarze, zabieg zakończył się powodzeniem i nie wystąpiły komplikacje.

Dotychczas nie ujawniono jednak wielkości usuniętego guza ani tego, czy choroba objęła pobliskie węzły chłonne. To istotne informacje pozwalające ocenić stopień zaawansowania nowotworu i rokowania pacjenta.

Diagnoza wywołała duże poruszenie, ponieważ Leon XIV został wybrany na papieża w maju 2025 roku i jest najmłodszym papieżem od kilku dekad.

"Chciałbym podziękować wszystkim, którzy modlili się za mnie w ostatnich dniach. Pragnę wyrazić szczególną wdzięczność lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi szpitala Gemelli" - przekazał papież w niedzielę na platformie X.

I would like to thank all those who have prayed for me in recent days. I wish to express my particular gratitude to the doctors, nurses and all the staff of the Gemelli Hospital. This experience has made me feel particularly close to all those who are living with illness or… — Pope Leo XIV (@Pontifex) October 18, 2026 Rozwiń

Pod znakiem zapytania listopadowa podróż

Wciąż nie wiadomo, czy stan zdrowia pozwoli papieżowi na realizację wszystkich zaplanowanych obowiązków. Watykan nie przedstawił dotychczas szczegółowego harmonogramu jego aktywności po środowej audiencji.

Od 6 do 17 listopada Leon XIV planuje odwiedzić Urugwaj, Argentynę i Peru. Podróż ma być jedną z najbardziej intensywnych pielgrzymek papieskich ostatnich dekad.

Główny chirurg, który przeprowadził operację, ocenił, że papież może w pełni odzyskać siły przed planowanym wyjazdem. Z kolei watykański sekretarz stanu zasugerował, że Leon XIV może potrzebować ograniczenia tempa swoich obowiązków, aby zapewnić sobie odpowiednie warunki do rekonwalescencji.

Stolica Apostolska nie poinformowała jeszcze, czy listopadowa podróż odbędzie się zgodnie z planem.